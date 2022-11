Doctor Who : à quoi s’attendre pour la suite de la série culte britannique ?

Alors que la série reviendra prochainement pour sa 39ème saison, certaines informations ainsi que des premières images ont déjà été publiées en ligne et sur les réseaux sociaux. La 39ème saison de Doctor Who s’annonce historique.

Près de 60 ans après la diffusion du premier épisode de la série culte de science-fiction, des premières images du 39ème volet ont été récemment diffusées sur Twitter par la BBC. La chaîne historique de diffusion des aventures du Docteur Who, véritable institution en Grande-Bretagne, a ainsi annoncé que la nouvelle saison débarquerait en novembre 2023. On apprend aujourd’hui que celle-ci sera diffusée en Angleterre et en Irlande sur la BBC et qu’ailleurs, les fans internationaux – toujours plus nombreux – pourront voir évoluer le célèbre Docteur sur la plateforme Disney +.

David Tennant dans les premières image de la trente-neuvième saison de Doctor Who © BBC

En effet, si l’on savait déjà que la série reviendrait en 2023 à l’occasion de son 60ème anniversaire, on apprend aujourd’hui que c’est un visage bien connu qui reviendra dans la peau du Docteur Who pour cette saison spéciale. Pendant les trois épisodes qui composeront cette saison anniversaire, les fans pourront revoir David Tennant dans le rôle principal. On apprend également que celui qui a déjà joué ce rôle pendant cinq années entre 2005 et 2010 sera remplacé, dans la saison 40 par l’étoile montante du cinéma britannique Ncuti Gatwa. La star de la série Netflix Sex Education devrait ainsi apparaître, comme le veut la tradition et comme l’indique le trailer déjà publié, à la fin de la trente-neuvième saison.

D’autres retours surprises en vue

Au-delà de ces annonces concernant l’identité des acteurs qui joueront les quatorzième et quinzième Docteur Who, d’autre retours historiques sont attendus pour la saison anniversaire. David Tennant devrait effectivement être accompagné par Catherine Tate et Bernard Cribbins dans les rôles de Donna Noble et Wilfred Mott. Enfin, on sait également que ces acteurs donneront la république à Neil Patrick Harris, qui interprétera l’ennemi du célèbre Docteur Who.

