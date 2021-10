Dogecoin n’a pas dit son dernier mot face à Shibatoken

Dogecoin et Shiba Inu, les deux Memecoins à gueule de chien se livrent une bataille sans précédent dans le monde des cryptomonnaies. Alors que Shiba avait presque dépassé Dodge, ce dernier s’est élevé de plus de 25% au cours des dernières 24heures.

Shiba Inu était déjà surnommé le Dodgecoin « killer ». Avec une valorisation de plus de 100% au cours de la dernière semaine, Shiba était à deux doigts d’usurper la 11e place à Dogecoin (classement de Coinmarketcap). Mais une fois n’est pas coutume, ce qui monte très vite très haut redescend. Au moins un peu. Et alors que Shiba cherche un nouveau support 23 % plus bas que son pic, Dodge nous offre une remontée honorable.

Dogecoin reste dans la course face à Shibatoken – Crédits : Dogecoin

Le prix du Dogecoin est en hausse de plus de 11000% depuis la même période l’année dernière. Mais il a connu des difficultés ces derniers mois. Il contraste avec le prix du Bitcoin et de l’Ethereum qui sont revenus près de leurs hauteurs record. Cependant, Bitcoin et Ethereum ont été fortement vendus cette semaine, le prix du Bitcoin tombant sous les 60 000 $.

Elon Musk continue d’impacter les cours des cryptomonnaies

DOGE vaut actuellement environ 0,27 euro. Cela devrait plaire à Elon Musk, qui a récemment fait la une des journaux en confirmant que son portefeuille crypto contient en fait du Dogecoin. Mais un délai entre l’annonce et son effet laisse penser que le milliardaire n’a plus le même impact qu’avant.. Un Shiba Inu vaut actuellement environ 0,00052 euro. Néanmoins le Dogecoin est toujours inférieur de 60% par rapport à son record historique atteint en mai 2021. La course semble donc loin d’être terminée.

À lire aussi > L’achat automatique des cryptomonnaies rendu possible par Robinhood

Dans le classement des cryptomonnaies les plus cotées, les deux pièces canines sont toujours au coude à coude. Avec une capitalisation boursière de 39,84 milliards de dollars, le Dogecoin se classe toujours en 10e position (coinmarketcap). Pendant ce temps, la pièce Shiba Inu occupe la 11e place avec une capitalisation boursière légèrement inférieure d’environ 36,21 milliards de dollars. Il reste à voir si les deux crypto-adversaires poursuivront leur course de lévriers dans les semaines à venir.

Source : notebookcheck