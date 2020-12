DOOM 4 : une vidéo révèle le gameplay et les animations du jeu annulé

Le développement de DOOM 4 a démarré en 2007, trois ans après la sortie de DOOM 3 sur PC. Id Software avait prévu de sortir le jeu sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC au début des années 2010. Néanmoins, le projet a fini par totalement redémarrer à zéro en 2013. Les développeurs ont annulé DOOM 4 et ont commencé à travailler sur DOOM, sorti en 2016 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.

Une séquence de massacre à la tronçonneuse dans DOOM 4 – Crédit : Crispies / YouTube

Les joueurs n’ont jamais regretté l’abandonnement de DOOM 4. En effet, le jeu a souvent été critiqué. Le surnom de « Call of Doom » lui avait même été donné en référence à la populaire franchise de jeux de tir. Les joueurs reprochaient à DOOM 4 de s’inspirer davantage de Call of Duty que de DOOM.

Des éléments de DOOM 4 ont été repris dans DOOM et DOOM Eternal

Une vidéo partagée il y a quelques mois par « Crispies » sur YouTube révèle une séquence de gameplay du prototype de DOOM 4. Elle dévoile également des animations du jeu et des captures d’écran des modèles des personnages sur lesquels les développeurs travaillaient. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la première scène du massacre à la tronçonneuse ressemble fortement à ce qu’on a pu voir dans DOOM (2016).

De plus, les images de la ville modélisée pour DOOM 4 font aussi penser à l’environnement de DOOM Eternal sorti cette année. D’ailleurs, NVIDIA a comparé les performances des GeForce RTX 3080 et 2080 Ti dans DOOOM Eternal en 4K. Cela laisse évidemment suggérer que les développeurs n’ont pas laissé tomber tous les éléments de DOOM 4. Ils en ont réutilisé quelques-uns dans les opus suivants de la série.

Le reste de la vidéo nous donne une idée de ce qu’aurait pu devenir DOOM 4 si le développement avait continué. Les démons ressemblent plus à des humains infectés et mutants qu’à des monstres sortis tout droit de l’Enfer. Enfin, nous vous avons présenté il y a quelques jours Poom, un jeu créé sur la machine virtuelle Pico-8 pour illustrer à quoi ressemblerait DOOM s’il était sorti dans les années 1980.

