D’où vient la désignation Marvel Cinematic Universe, des news du Pixel Fold, l’Iphone USB-C franchit les 100 000$ sur Ebay, c’est le récap’

D’où provient le terme de Marvel Cinematic Universe, le Pixel Fold devrait sortir en 2022, l’iPhone USB-c franchit la barre des 100 000$ sur Ebay, c’est le récap’ du jour.

Marvel Cinematic Universe : d’où vient cette désignation ?

Le Marvel Cinematic Universe a débuté en 2008 avec Iron Man. Dans le livre The Story of Marvel Studios : The Making of the Marvel Cinematic Universe, le dirigeant de Marvel Studios, Kevin Feige, révèle que le terme MCU est né lors d’une scène post-générique de L’Incroyable Hulk. Il explique qu’il souhaitait créer un univers fait de « films individuels avec leurs propres franchises mais sous la houlette d’une continuité partagée ».

D’où provient ce terme qui cartonne ? – Crédit : Marvel Studios

Le Pixel Fold se dévoile et devrait sortir en 2022

Le Pixel Fold sera le premier smartphone pliable de Google et devrait sortir en 2022. Nos confrères de 9to5Google ont fouillé les fichiers de la dernière version de l’application Google Camera afin d’en savoir plus sur la partie photo du futur smartphone Google. On apprend que le Pixel Fold serait équipé d’un capteur IMX363 de 12,2 Mpx, d’un capteur ultra grand-angle IMX386 de 12 Mpx et de deux capteurs IMX355 de 8 Mpx. La qualité photo devrait être inférieure à celle des Pixel 6 et 6 Pro, le module photo de ces-derniers étant probablement trop encombrant pour un smartphone pliable.

Rendu du Pixel Fold – Crédit : Waqar Khan

Les enchères de l’iPhone USB-C continue de grimper sur Ebay

Kenny Pillonel, un étudiant en ingénierie, a fabriqué le premier iPhone compatible USB-C au monde, en remplaçant le port Lightning de son iPhone X par un port USB-C. Le jeune homme a ensuite décidé de mettre son iPhone en vente sur Ebay le 1er novembre et de commencer les enchères à 1$. Dès le lendemain, un enchérisseur a monté le curseur à 100 100$ sur cet iPhone unique. Kenny Pillonel explique que l’acheteur potentiel ne devra pas ouvrir l’iPhone X ni l’utiliser tous les jours car il s’agit d’un prototype. La vente se terminera dans 5 jours.

