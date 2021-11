D’où provient ce terme qui cartonne ? – Crédit : Marvel Studios

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) débute en 2008 avec Iron Man. Robert Downey Jr., alors au plus mal de sa carrière, enfile le costume de Tony Stark. Depuis, c’est l’immense succès : l’acteur menait l’univers avec d’autres noms comme Chris Evans (Captain America). Désormais, la quatrième phase se déroule. Aussi bien sur Disney+ (Loki, WandaVision..) qu’au cinéma. L’année 2021 aura aussi été l’occasion de découvrir Shang-Chi et Black Widow. Depuis cette semaine, les spectateurs peuvent découvrir Les Éternels de Chloé Zhao. Et on ne parle pas des projets à venir : Spider-Man 3, Thor 4, Doctor Strange 2… Mais en attendant, Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, répond à une question majeure. Mais d’où vient la désignation Marvel Cinematic Universe ?

Un terme né en 2008 lors d’une scène post-générique emblématique

The Story of Marvel Studios : The Making of the Marvel Cinematic Universe regorge d’anecdotes. On découvre que Robert Downey Jr. aurait pu jouer le Docteur Fatalis, a été ému en découvrant sa mort dans Endgame, etc. On apprend aussi les origines de la désignation Marvel CInematic Universe. Une désignation adoptée par tous les fans de l’univers connecté.

Le livre explique que la scène post-générique de L’Incroyable Hulk (2008) pose les bases du terme. Une scène pendant laquelle apparaît Robert Downey Jr. et confirmation d’un univers lié.

Je voulais que les spectateurs comprennent qu’il était question d’un projet unique. Des films individuels avec leurs propres franchises mais sous la houlette d’une continuité partagée. Cela n’avait jamais été fait auparavant. – Kevin Feige

Et malgré plus d’une décennie à la tête du projet, Kevin Feige partage toujours le même enthousiasme. Le producteur se dit « aussi heureux aujourd’hui qu’au premier jour » et aime la réaction des fans car il en est un.

Kevin Feige, fan de la première heure de Marvel

Toujours dans le livre, Kevin Feige partage son amour des comics Marvel.

J’adore acheter des goodies. Mais la seule raison pour le faire, c’est lorsque le film et la série provoquent une connexion. Vous voulez étendre l’expérience. Et le public a toujours été au rendez-vous. – Kevin Feige

