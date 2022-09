Dreame H12, l’aspirateur laveur de sol aussi efficace sur sol sec que mouillé

Les aspirateurs sont définitivement entrés dans une nouvelle dimension ces dernières années. Dreame le prouve avec le H12, son dernier modèle d’aspirateur laveur qui allie performance, polyvalence et facilité d’utilisation. Et bonne nouvelle, à l’occasion de la rentrée une réduction exceptionnelle de 100 euros est proposée !

Le Dreame H12 a été présenté pour le première fois début septembre à l’IFA, le salon de référence de l’électronique grand public qui s’est tenu à Berlin. Cette nouvelle version, qui succède au H11, s’est encore perfectionnée et apporte des innovations qui en font un produit parfaitement abouti.

Voir le produit chez Darty

Voir le produit à la Fnac



Aspiration simple ou lavage avec eau, c’est vous qui choisissez

L’aspirateur laveur H12 vous permet d’obtenir un nettoyage vraiment efficace aussi bien sur sol sec que sur sol mouillé. Si vous optez pour le mode automatique, il adaptera tout seul les paramètres et optimisera le nettoyage selon le type de saletés rencontrées.

Mais vous pouvez rester maitre de la situation et, si vous le souhaitez, vous pourrez opter pour un mode aspiration uniquement (sans lavage) afin, par exemple, d’absorber de l’eau après un passage un peu agité des enfants dans la salle de bain ou juste pour enlever des miettes sans qu’un lavage complet soit requis.

Une nouvelle brosse qui n’oublie pas les bords

Si vous estimez qu’un nettoyage en profondeur est nécessaire, alors le mode automatique fera son œuvre et grâce à l’une des principales nouveautés aucun espace ne sera oublié. En effet, Dreame a repensé la conception de sa brosse rotative pour lui permettre de longer les murs et les plinthes afin d’aller au plus près de la saleté et d’obtenir un résultat impeccable dans les moindres recoins.

Autre nouveauté, le poids a été divisé par 2 (4,75 kg seulement), ce qui le rend encore plus maniable et facile à utiliser. Une sensation renforcée par la présence d’un système de traction. Même un enfant peut y arriver.

Une système d’autonettoyage performant

Et parce Dreame a conçu son produit pour vous simplifier la vie au maximum, le nettoyage du H12 en lui-même a été optimisé, car passer autant de temps à le nettoyer qu’à laver le sol, limiterait nettement l’intérêt de posséder un tel équipement.

Un système d’autonettoyage se met en œuvre pendant qu’il est en marche grâce à son racleur de brosse intégré et à son système avancé de circulation de l’eau en temps réel. Bien entendu lorsque vous avez fini, il est conseillé de lancer un nettoyage complet. Pour cela rien de plus simple : une fois l’aspirateur sur son socle, il suffit de lancer le rinçage du rouleau jusqu’à ce qu’il soit propre.

Autre point clé pour ce genre d’appareil l’autonomie, elle réside autant dans la capacité du réservoir que dans son aptitude à fonctionner sans fil sans avoir à revenir à sa base trop souvent. Pour cela Dreame a prévu un système de double réservoir qui permet de laver de grandes surfaces tous les jours sans avoir à changer l’eau. Un réservoir d’eau propre de 900 ml est prévu et un réservoir de 500 ml est là pour récupérer l’eau usée.

Mais un grand réservoir sans une batterie suffisante ne serait guère utile. Le H12 vous assure ½ heure d’utilisation sans interruption avant d’avoir à retourner à la base. De quoi laver de grandes surfaces sans s’arrêter.

Signalons enfin la présence d’un écran LED qui indique tout ce qu’il faut savoir, le type de saleté à gérer lorsque vous êtes en mode automatique, le niveau du bac à eau, un éventuel problème au niveau de la brosse… toutes les infos pour un pilotage facile sont là.

Difficile de ne pas se laisser tenter par ce produit qui va incontestablement vous permettre d’assurer une hygiène de vos sols au quotidien en toute simplicité. De plus, alors que son prix est habituellement de 499,99 euros, il est à l’occasion de la rentrée proposé chez certains marchands à 399 euros seulement.

Voir le produit chez Darty

Voir le produit à la Fnac

Cet article a été rédigé en partenariat avec Dreame.