Dreame W10 : le robot laveur et aspirateur polyvalent qui n’a (presque) pas besoin de vous

Un aspirateur robot avec fonction de lavage des sols qui fait tout en totale autonomie, sans besoin de le surveiller, de vider ses bacs après chaque utilisation et de le nettoyer soi-même, vous en rêviez ? Avec son Bot W10, Dreame l’a fait et propose en plus une super promo.

A l’occasion du lancement du Dreame W10 sur Amazon en France, la marque propose une offre promotionnelle très intéressante pour se procurer l’aspirateur robot laveur à moindre coût. Une bonne opportunité de vous présenter ce produit premium et de vous expliquer en détail en quoi consiste cette baisse de prix.

Un robot aspirateur laveur intelligent

L’un des grands atouts du Dreame W10 est sa capacité à se déplacer efficacement au sein du domicile, évitant les obstacles qui se dressent sur son chemin et parcourant toute la surface au sol, quelle que soit la disposition des pièces. Grâce à son design savamment étudié et sa forme carrée à l’avant, plutôt que toute ronde comme la plupart de ses concurrents, le robot aspirateur demeure performant pour nettoyer les zones difficiles d’accès, et notamment les coins.

L’une des raisons de cette efficacité provient du système de navigation SLAM amélioré, qui est basé sur le LiDAR. Cette technologie, qui fait les beaux jours de l’iPhone pour la reconnaissance faciale, a recours à un émetteur laser, à un récepteur et à un photodétecteur pour collecter, traiter et interpréter les données topographiques de son environnement. Le mécanisme fonctionne même dans l’obscurité, garantissant de conserver ses performances de nuit ou sans lumière. Le Dreame W10 crée des chemins de nettoyage systématiques pour devenir plus performant et peut stocker un plan incluant jusqu’à trois étages. Il effectue aussi une mise à jour de la carte de son environnement douze fois plus rapidement que sur les appareils de la série Dreame classique.

S’il ne risque pas de rester bloqué et de nécessiter une intervention humaine pour reprendre son travail, cet aspirateur robot va encore bien plus loin en matière d’autonomie grâce à des fonctions d’automatisation qui rendent la tâche bien plus simple à l’utilisateur. Après un lavage de sol, les serpillères sont nettoyées lors du retour à la base. Elles sont aspergées d’eau puis sont frottées contre de petites rainures pour déloger la saleté. L’eau sale est ensuite évacuée vers le réservoir d’eaux usées, d’une capacité de quatre litres, comme le réservoir d’eau propre. Suffisant pour ne pas avoir à remplir et vidanger les réservoirs trop souvent.

De plus, un système de séchage automatique permet de laisser les serpillères en bon état. Elles sont d’abord rincées, puis bénéficient d’un séchage à l’air chaud. Ne pas laisser les serpillères humides est important pour éviter la prolifération de bactéries et le développement de moisissures, le Dreame W10 s’en charge tout seul sans intervention humaine.

Un aspirateur puissant, un robot laveur performant

La batterie de 6400 mAh du robot aspirateur lui offre une autonomie allant jusqu’à 210 minutes, un temps suffisant pour prendre en charge une surface de 300 m². Et si ce n’est tout de même pas suffisant car vous habitez dans un logement très spacieux, le Dreame W10 va automatiquement retourner à sa base pour se recharger puis reprendre son cycle de nettoyage là où il s’était arrêté dès qu’il est de nouveau prêt.

Avec une puissante aspiration maximale mesurée à 4 000 Pascals, aucune saleté ne résiste au Dreame W10, pas même les vicieux poils de chiens et de chats normalement si difficiles à déloger. Quant aux serpillères pour le lavage des sols, elles tournent 180 fois par minute avec une pression de 10 Newtons pour bien désincruster les saletés et éliminer en profondeur les taches tenaces.

Nettoyage anti-enchevêtrement, vadrouille à double rotation, reconnaissance intelligente par ultrasons du tapis, le robot dispose de tous les outils pour s’adapter à chaque situation. Il est possible de contrôler l’aspirateur laveur depuis une application mobile sur Android ou iOS et même de lancer des commandes vocales par l’intermédiaire d’Amazon Alexa.

Le Dreame W10 est moins cher en ce moment

Le prix de vente conseillé du Dreame W10 est de 1099,99 euros, mais nous allons vous expliquer comment faire pour l’acheter à un prix réduit. Une offre promotionnelle est disponible sur Amazon du 11 février 2022 à 9h00 jusqu’au 11 mars 2022 à 8h59. Elle consiste en un coupon d’une valeur de 210 euros qu’il suffit de valider sur la page du produit, avant d’entrer dans le panier. Ces 210 euros sont instantanément décomptabilisés du total à payer et le produit revient donc à 889,99 euros.

Mais il est possible d’arriver à un tarif encore plus compétitif avec une autre optimisation, cumulable avec le coupon Amazon. En vous rendant sur le site officiel de Dreamtech, vous pouvez vous inscrire avec votre adresse email pour recevoir un code de réduction supplémentaire de 5%. Ce code doit être introduit sur Amazon au moment du paiement et permet d’économiser 54 euros. Avec cette deuxième remise, le Dreame W10 ne coûte plus que 835,99 euros.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Dreame.