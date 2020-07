Dreams supportera le Playstation VR le 22 juillet

Le dernier projet de Media Molecule, Dreams, est moins un jeu qu’un outil de création où les joueurs peuvent créer leurs propres jeux, films, images, musique et bien plus encore. En juillet, la gamme d’outils disponibles pour les joueurs dans Dreams sera élargie avec une nouvelle mise à jour qui permettra aux joueurs de créer et d’apprécier du contenu en réalité virtuelle.

Crédit : Sony

Dreams VR permettra aux joueurs d’utiliser les contrôleurs de mouvements de la PlayStation et de commencer à laisser libre cours à leur imagination. La mise à jour sera accompagnée d’une variété de tutoriels afin que les joueurs puissent apprendre de nouvelles façons de créer en réalité virtuelle.

Media Molecule a également créé son propre ensemble d’expériences de réalité virtuelle pour les joueurs de Dreams afin de montrer ce que la mise à jour peut faire. Une de ces expériences est Box Blaster qui est une expérience de tir en réalité virtuelle à l’intérieur de Dreams.

Une expérience simplifiée

L’interface sera très polyvalente. Les expériences de réalité virtuelle peuvent être créées à la fois dans et hors du casque PSVR, et les contrôleurs PlayStation Move sont en option. Sculpter avec les contrôleurs Move « est une expérience très individuelle et vous permet de vous immerger totalement dans le processus de création« , selon Media Molecule.

Il devrait être assez facile de découvrir de nouvelles expériences en réalité virtuelle une fois que la mise à jour aura été disponible depuis quelques temps.

La communauté créative pourra spécifier si son contenu est jouable en réalité virtuelle ou non, et le contenu créé par la communauté dans Dreams demandera une note de confort aux joueurs, vous pourrez donc voir quels jeux proposent la meilleure expérience en réalité virtuelle. Media Molecule est enthousiaste à l’idée de voir les expériences que la communauté Dreams va créer et fait tout son possible pour améliorer la fonctionnalité.

Les informations concernant la mise à jour seront disponibles le jour du lancement pour ceux qui souhaitent faire un examen approfondi de tous les changements.

Source : playstation