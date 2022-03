Driver Booster : profitez de 35 % de réduction et maintenez votre système à jour

Promotion sur le logiciel Driver Booster Pro 9. ©IObit

Édité par la société IOBit, le logiciel Driver Booster a pour but de maintenir à jour et réparer les pilotes de périphériques afin d’offrir à l’utilisateur un PC plus fluide et parfaitement sécurisé. Avec une bibliothèque de plus de 8 000 000 de pilotes pour la version pro, tous officiels et approuvés à la fois par Microsoft et IObit, Driver Booster est la solution à de nombreux problèmes d’origine matérielle.



Proposé au prix de 17,71 € (au lie de 22,71€), l’abonnement annuel profite d’une réduction de 35 %. La promotion est valable jusqu’au 30 avril 2022.

Résoudre les problèmes simplement

Un pilote obsolète, défectueux ou manquant peut poser de nombreux problèmes au PC : panne système, écran bloqué, périphérique qui ne fonctionne pas correctement… Cela peut provoquer également des ralentissements de la machine.

Grâce à son analyse rapide, Driver Booster est capable de corriger ces problèmes simplement, même en mode hors-ligne (version Pro uniquement). Le logiciel intègre également des outils de résolution de problèmes courants tels que « Pas de son », « Mauvaise résolution » ou encore « Problème réseau ».

Des mises à jour en toute sécurité

La base de données de pilotes couvre plus de 1200 grandes marques et chacun d’entre eux provient des fabricants de matériel d’origine. De plus, ils ont tous passé le test WHQL de Microsoft ainsi qu’un test complémentaire d’IObit.

Enfin, le logiciel permet de créer des points de restauration du système simplement. Ce type de sauvegarde est particulièrement utile avant une mise à jour majeure afin de récupérer rapidement un système fonctionnel en cas de problème.