Duel électrique entre une Porsche Taycan Turbo et une Harley-Davidson Livewire

Porsche Taycan Turbo vs Harley-Davidson Livewire, le duel façon dragster.

Crédits : ThEVox Network

Annoncée il y a 6 ans maintenant, la moto électrique Harley-Davidson Livewire commence à faire beaucoup parler d’elle notamment grâce à une très bonne opération de communication marketing mise au point par la marque américaine, un roadtrip de 21 000 kilomètres avec Ewan McGregor diffusé sur Apple TV+.

680 chevaux pour la Porsche, 105 pour la Harley

Cette fois, ce n’est pas son endurance qui est mise à l’épreuve, mais bien son accélération brute. La chaîne YouTube ThEVox Network a en effet loué la piste d’atterrissage d’un aéroport pour la transformer en circuit de dragster temporaire. Le but est de voir s’affronter la Harley-Davidson Livewire et la Porche Taycan Turbo. Si ces 2 véhicules n’ont rien en commun, pas même le nombre de roues, le duel promet toutefois d’être électrique.

Côté chiffes, la Harley-Davidson LiveWire est équipée d’un moteur de 78 kW soit 105 chevaux capable de générer un couple de 117 Nm. Sa batterie est de 15,5 kWh lui offre 135 km d’autonomie. Le 0 à 100 km/h est parcouru en 3 secondes et sa vitesse de pointe est bridée à 180 km/h. Avec un poids à sec de 249 kg, elle se transforme en véritable boulet de canon à son démarrage même si elle n’est pas une moto sportive. Toutefois, à 33 900 euros, elle est destinée à un public aisé. Le commun des mortels pourra se tourner vers le vélo électrique de la marque.

La Porsche Taycan Turbo quant à elle est quant à elle propulsée par 500 KW ou 680 chevaux de puissance et 850 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est couvert en 3,2 secondes, mais la vitesse de pointe peut atteindre 260 km/h. L’autonomie est de 381 à 450 km WLTP suivant la batterie. Avec son tarif de plus de 210 000 euros la réserve à une poignée d’amateurs fortunés. 9 fois plus lourde et 6 fois plus chère, sera-t-elle suffisamment performante face à la Harley-Davidson ? Regardez la vidéo pour découvrir le vainqueur du duel.

Source : InsideEVs