Duke Nukem : John Cena pourrait jouer le rôle principal dans le film live action

Le personnage Duke Nukem et le catcheur John Cena – Crédit : WhatCulture – YouTube

Le protagoniste Duke Nukem a fait ses débuts avec le jeu vidéo du même nom en 1991 sur PC. Au fil des années, la série de jeux vidéo a continué à se développer et à faire de Duke Nukem un véritable personnage emblématique regroupant tous les clichés des héros des films d’action américains. Blond, musclé, badass, Duke Nukem est une caricature avec son cigare toujours au coin de la bouche. Un film live action adapté de la franchise est attendu depuis très longtemps par les passionnés et les nostalgiques des jeux vidéo. Néanmoins, le rôle de Duke Nukem doit être attribué à un acteur capable de représenter tous les stéréotypes du personnage sur grand écran.

John Cena est l’acteur parfait pour incarner Duke Nukem dans le prochain live action

En 2018, nous vous annoncions que le long-métrage de Duke Nukem n’avait ni réalisateur ni scénariste, mais qu’il avait son acteur principal. Il s’agissait déjà de John Cena. Bien qu’il soit plus connu pour ses performances de catcheur, l’américain John Cena âgé de 43 ans est aussi acteur depuis quelques années. Pour lui, Duke Nukem serait l’opportunité parfaite pour décrocher un rôle principal dans un gros blockbuster très attendu.

Nos confrères de We Got This Covered ont rapporté que la Paramount envisage très sérieusement de signer un contrat avec John Cena pour interpréter Duke Nukem. Ces informations leur viennent de sources fiables. Ce sont les mêmes qui avaient annoncé que le prochain Fast Furious serait tourné dans l’espace avec Tom Cruise à bord de l’ISS avant que cela soit confirmé. Elles avaient également annoncé le spin-off de la série Netflix The Witcher.

Enfin, la Paramount n’a pas encore officiellement confirmé que John Cena sera bel et bien au cœur du film live action Duke Nukem. En attendant, la hype commence à monter chez les fans qui attendent ce projet depuis plusieurs années déjà.

Source : We Got This Covered