Dune (2020) : une nouvelle photo du film de Denis Villeneuve

Le canadien Denis Villeneuve est rapidement devenu l’un des cinéastes contemporains incontournables. Fort du succès critique de son Blade Runner 2049, l’homme dirige la nouvelle adaptation de Dune, succédant au raté de David Lynch en 1984 et son film maudit. Après une fournée de premiers clichés, nouvelle photo mettant en scène Timothée Chalamet et Josh Brolin.

Timothée Chalamet et Josh Brolin se prêtent main forte

Dune (2020) livre petit à petit ses informations. Après l’annonce d’un gros casting, entre Zendaya (Spider-Man chez Disney/Sony), Rebecca Ferguson (Mission Impossible), Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones), Oscar Isaac (Star Wars), on découvre une nouvelle photo dévoilée par Empire. On y découvre Timothée Chalamet, qui joue Paul Atréides, accompagné de son maître d’armes Josh Brolin, interprète de Gurney Halleck. Les deux se trouvent sur un aéronef. L’occasion d’avoir un nouvel aperçu des tenues de Dune et la direction artistique de Denis Villeneuve, qui avait déjà bluffé avec son Blade Runner 2049. A la photographie, on retrouve Greig Fraser, qui bosse également sur le Batman de Matt Reeves.

Le « Dune » de Denis Villeneuve sera très fidèle au roman original

Une nouvelle adaptation attendue

Une adaptation ratée pour le Dune de Lynch – 20th Century Fox, Universal Pictures

Avec son budget conséquent de 97 millions de dollars, Denis Villeneuve a toutes les cartes entre les mains pour une adaptation ambitieuse. Le cinéaste canadien a déjà prouvé de nombreuses fois son savoir-faire au cours de sa carrière, aussi bien francophone qu’anglophone. Cette adaptation est très attendue par les fans du roman de Frank Herbert (1965). Après l’échec critique et commercial du film de David Lynch, l’artiste franco-chilien Jodorowsky avait à son tour tenté de s’attaquer au mythe. Un projet avorté présenté dans le documentaire Jodorowsky’s Dune en 2013. Et son casting n’avait rien à envier au film de Denis Villeneuve : Alain Delon, Mick Jagger, Salvador Dali, Orson Welles…

Dune (2020) sortira sur nos écrans le 23 décembre 2020. Une période charnière, pendant les fêtes de fin d’année, et un gros pari financier pour le film de Denis Villeneuve. Malgré l’acclamation générale de son précédent long-métrage, Blade Runner 2049, le box-office était bien en deçà des attentes pour un tel blockbuster.

