Dune : la bande-annonce du film sera en ligne le 9 septembre 2020

Le nouveau film Dune, du réalisateur Denis Villeneuve sort dans les salles de cinéma au mois de décembre, c’est officiel. Après l’annonce de la sortie d’un nouveau livre inédit consacré à l’histoire mythique de Dune, entièrement financé par une campagne participative sur internet, Warner Bros communique que la bande-annonce du film sera en ligne le 9 septembre.

Crédit : Warner Bros

Dune, c’est l’histoire d’un héros mythique. Tiré d’un roman de Frank Herbert, ce film raconte l’histoire de Paul Atreides, un homme dont le destin le dépasse. Dans le milieu littéraire, le roman, écrit en 1965, est considéré comme une œuvre mythique de science-fiction. Il a d’ailleurs déjà été adapté en film (David Lynch, en 1984) et en série. Le nouveau Dune répondra-t-il aux attentes des fans du livre ?

Une histoire mythique, fidèle au roman original

Dans cette nouvelle adaptation, annoncée comme étant très fidèle au roman original, le personnage principal Paul Atreides voyagera sur la planète la plus dangereuse de l’univers, ceci pour défendre sa famille et son peuple. Le conflit entre les forces du mal est en train d’y exploser. La raison ? Une ressource mystérieuse et extrêmement précieuse, pouvant libérer l’humanité et révéler son potentiel. Paul Atreides devra se battre et défier sa peur, ce sera son seul moyen de survivre.

L’acteur principal de la version de 1984 de Dune, Kyle MacLachlan a hâte de visionner le film : « J’ai hâte de le voir. Je pense que Denis est un cinéaste formidable, il a réussi un casting vraiment cool. J’ai adoré les livres quand je les ai relus. La première fois, je pense que j’avais 15 ans. Je reste fan, en particulier du premier livre, mon livre préféré de tous les temps. Il est si riche et les relations sont si intéressantes. J’ai hâte de voir ce qu’il va en faire » a-t-il déclaré au site internet ComicBook.com. Sachez que si vous allez voir le film Tenet de Christopher Nolan, produit par le même studio, vous pourrez avoir l’opportunité de visionner la bande-annonce de Dune sur grand écran. Dune sort en salle de cinéma le 18 décembre 2020.

Source : comicbook.com