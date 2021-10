Dune : le réalisateur dévoile sa séquence favorite

Dune, c’est le GROS carton de cette rentrée au box-office mondial. Après un démarrage en trombe et des critiques élogieuses, la Warner a donc enfin confirmé la mise en chantier d’un second opus. Une aubaine pour le réalisateur Denis Villeneuve, qui voit déjà les choses en grand pour la saga. Tout en restant fidèle au roman de Herbert, cette nouvelle adaptation brille également par sa modernité, son imagerie et bien évidemment son casting. Au cours d’une récente interview, Villeneuve est revenu sur la complexité d’un tel chantier. Au passage, le réalisateur a révélé sa séquence favorite.

Dune : Villeneuve parle de sa scène préférée – Crédit : Warner Bros Studios

Cette scène clé semble résumer à elle-seule la quintessence du roman. Il s’agit de la séquence montrant Paul et Jessica, horrifiés par les visions de la guerre à venir.

Dune : une scène essentielle a marqué le réalisateur

« Quand Herbert écrit Dune, il adresse un avertissement aux figures messianiques. Cette scène montre à quel point le danger est considérable. Et tout repose uniquement sur le talent de Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson. Ils étaient piégés dans un tout petit espace, entre une implosion puis une explosion. Tant de choses se passent dans cette séquence. Le héros devient de plus en plus hanté par ses visions, avant d’enfin affronter sa mère. C’est une renaissance pour le personnage. Et à chaque que je vois cette scène, je ne peux pas m’empêcher d’être ému » explique ainsi Villeneuve.

Fort de tout cela, pas étonnant donc que le second opus arrive déjà à grands pas. Une date de sortie est d’ores et déjà confirmée : le 20 octobre 2023. Le film se concentrera donc sur le seconde partie du roman. La majeure partie du casting initial sera évidemment de retour, introduisant au passage de nouveaux personnages. Villeneuve veut d’ores et déjà faire de Dune une trilogie, selon ses propres confidences. Et tous les marqueurs semblent au vert pour que son rêve soit exaucé.

Il est encore temps de vous plonger dans le premier opus de Dune si ce n’est pas encore fait. Les propos de Villeneuve augurent déjà une suite qui s’annonce mémorable !

Source : Screenrant