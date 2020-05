Dune : un ouvrage pour les fans en financement participatif

Les éditions L’Atalante, les éditions Leha et le podcast C’est plus que de la SF se sont réunis autour d’un projet qui devrait ravir les fans de Dune. Ils préparent en effet un ouvrage baptisé Dune, le Mook, qui s’intéressera au premier tome de la saga littéraire de Frank Herbert.

Crédit : Éditions L’Atalante

Plusieurs dizaines d’auteurs de SF, de journalistes, d’essayistes et même de scientifiques et universitaires participeront à la création de ce « magazine-book » de plus de 200 pages. Ils exploreront l’œuvre à travers 80 articles répartis en cinq grandes thématiques. Le premier chapitre sera consacré à l’auteur Frank Herbert, à l’éditeur français de la saga, ainsi qu’à son illustrateur. La deuxième partie concernera l’univers au sens large de Dune, qui sera abordé sous un angle à la fois scientifique et social, avec des articles rédigés notamment par une équipe d’astrophysiciens.

La suite du Mook reviendra sur les personnages de la saga. Cette section dévoilera des anecdotes inédites et proposera des textes mettant en lumière toutes les références historiques, culturelles et symboliques des héros de Dune. Un long chapitre sera également consacré aux nombreuses adaptations cinématographiques, vidéoludiques ou encore musicales de l’œuvre de Frank Herbert. Enfin, le mook se conclura sur une réflexion qui abordera les dimensions géopolitique, spirituelle, ou encore philosophique de Dune. Le livre sera illustré par deux dessinateurs de renom.

Un mook Dune financé en quelques heures

La campagne de financement participatif lancée il y a deux jours seulement a déjà atteint son objectif de 500 précommandes nécessaires au lancement du mook. Au moment de la rédaction de cet article, 963 exemplaires ont déjà été précommandés. Ce succès rapide a également permis au nombre de pages de passer de 192 à 208. D’autres surprises seront dévoilées au fur et à mesure que la campagne récolte de nouvelles participations.

Le mook Dune sera vendu 20 euros si récupéré en point de retrait et 24 euros pour ceux qui choisiront la livraison à domicile. Les éditeurs promettent une publication du livre au mois de novembre 2020, soit quelques semaines avant la sortie du très attendu film Dune de Denis Villeneuve.

Source : Actua Litté