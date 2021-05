Dying Light 2 Stay Human : nouveau trailer et sortie en 2021

Dying Light 2 va enfin arriver sur nos consoles et PC, et ce dès le mois de décembre.

Dying Light 2 est attendu depuis des années. Le premier opus, sorti en 2015, a été extrêmement apprécié par la communauté des joueurs. Le jeu proposait un fin mélange de FPS, crafting, et monde ouvert postapocalyptique avec cycle jour-nuit. Et du parkour, évidemment. Des ingrédients qui en ont fait un jeu unique en son genre. Les fans attendent le deuxième opus avec impatience. Après une longue attente, Techland a enfin levé le voile sur le gameplay et annoncé une date de sortie.

Dying Light 2 Stay Human. Crédit : Techland

Le nouveau jeu de Techland a donc un titre, Dying Light 2 Stay Human. Le jeu va arriver le 7 décembre 2021 sur PS5, Xbox Series X, PC, PS4 et Xbox One. Une sortie cross-gen, donc. Le trailer mis en ligne sur YouTube nous montre ce à quoi il faut s’attendre avec ce nouveau Dying Light. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le programme s’annonce dantesque.

Dying Light 2 Stay Human, nouvelle carte, gameplay et narration améliorés

Ainsi, nous allons explorer « The City », la dernière zone encore occupée par les humains située en Europe. Le virus fait rage, le danger est partout. Techland annonce une amélioration du parkour, déjà excellent dans le premier opus, qui sera la meilleure arme du nouveau personnage principal. A ce propos, exit Kyle Crane, le nouveau héros de Dying Light 2 se nomme Aiden Caldwell.

Techland promet une narration améliorée, avec des choix à conséquences qui devraient impacter le monde et le scénario. Espérons que Techland ait progressé à ce sujet. En effet, même si l’intérêt de Dying Light ne repose pas principalement dans la narration ou le scénario, ces derniers laissaient à désirer dans le premier opus.

Alors que la sortie initiale était prévue au printemps 2020, le jeu avait été repoussé sans nouvelle date. Les fans craignent à l’époque que le projet soit en danger. D’autant plus que Techland est resté silencieux pendant une longue période. Que les fans de FPS postapocalyptiques se rassurent, le titre arrivera bien sur nos machines. Même si un nouveau report n’est pas impossible, tant la pandémie mondiale a impacté de nombreux studios, le retour de Dying Light ne fait plus aucun doute. Pour ceux d’entre vous qui seraient déjà convaincus, les précommandes sont déjà disponibles sur Steam, le Playstation Store et le Microsoft Store.

Source : gamesradar.com