Dynasty Warriors : le live action arrive cet été sur Netflix

Si l’on met à part le premier du nom qui était un jeu de combat, la saga Dynasty Warriors commence en 2000 avec Dynasty Warriors 2 sur PlayStation 2. Il s’agit de jeux d’action de type hack’n’slash mêlés à de l’action tactique. Au Japon, la saga se nomme Shin Sangoku Musō et le terme musō est devenu un genre de jeu à part entière (de la même façon que l’on nomme certains HnS ou ARPG « diablo-like »).

Extrait de la bande annonce. Crédit : Netflix

Le live action, tout comme le jeu, prend part au au 3e siècle en pleine révolte des Turbans Jaunes. S’ensuit une énorme guerre pour la domination de la Chine entre les royaumes des Wei, des Shu, de Wu et du Jin. Dans le jeu vidéo, le mode histoire permet de revivre les grandes batailles de l’époque sous différents points de vue.

Le joueur incarne un gradé avec sous ses ordres un nombre croissant d’hommes et de gardes du corps. Il doit alors prendre les décisions tactiques qui s’imposent avant de se jeter dans une mêlée gigantesque et faucher par centaines, voir milliers, les soldats adverses à grand coup de lances, d’épées et de capacités spéciales.

Un live action fidèle au possible

Le film est sorti en avril de cette année et s’apprête à entrer au catalogue Netflix cet été. Noté 4,7/10 sur imbd, ce live action ne semble pas être la meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps. C’est d’ailleurs un phénomène courant, l’adaptation en live action de jeux vidéo fait rarement l’unanimité auprès des critiques et des spectateurs. On peut citer Street Fighter en 1994 avec Jean-Claude Van Damme, Mortal Kombat en 1995 rebooté depuis) avec Christophe Lambert ou plus récemment Dragon Ball Évolution sorti en 2009 que l’on préfèrera oublier finalement.

Il faut néanmoins admettre que l’adaptation semble être fidèle au possible à l’esprit du jeu vidéo. Contexte historique, dimension tactique, balayage de centaines d’ennemis à un contre tous, on pourrait presque imaginer être devant un stream du jeu tellement l’adaptation se veut fidèle.

Au casting, il y a peu d’acteurs connus dans nos contrées. Wang Kai joue le rôle de Cao Cao, Louis Koo celui de Lu Bu et Geng Hang joue Gaun Yu. Ce dernier est peut-être l’acteur le plus « reconnaissable » pour le public occidental puisqu’il est apparu dans Transformers : l’âge de l’extinction.

Une sortie en salle écourtée

Le film est sorti sur grand écran en avril et est resté deux semaines au box-office. Entre Hong Kong et la Chine, il aura généré seulement 3,19 millions de dollars de recettes. Un chiffre peu surprenant étant donné sa faible présence en salle et le contexte de pandémie mondiale. C’est pourquoi les réalisateurs ont accéléré sa sortie sur Netflix où il sera disponible le 1er juillet.

Source : movieweb