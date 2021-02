E-cartes cadeaux Fnac/Darty disponibles pour la Saint-Valentin

Les e-cartes cadeaux sont de retour chez La Fnac et Darty. Achetez une carte d’une valeur de 60 € au prix de 50 € et de 130 € pour une valeur de 150 €.

Voici une idée qui devrait plaire pour la Saint-Valentin. A La Fnac et chez Darty vous allez pouvoir acheter des cartes cadeaux en faisant des économies, la carte de 60 € vous la payerez 50 € et la carte de 150 € vous la payerez 130 €.

Cartes cadeaux Fnac/Darty à prix réduit pour la Saint-Valentin

Cette offre valable jusqu’au vendredi 12 février 23h59 va vous permettre de faire quelques économies sur votre cadeau de Saint-Valentin. Vous pourrez donc acheter une carte de 60 € pour 50 € ou une carte de 150 € pour 130 €.

Une fois que vous aurez acheté votre carte, elle sera à utiliser au plus tard le 28 février 2021 en une ou plusieurs fois sur les sites de La Fnac (hors abonnement presse, tirages photo et marketplace) ou de Darty. A savoir qu’une seule commande de cartes cadeaux est possible par compte client et dans la limite de 2 cartes de chaque montant par panier.

Après l’achat des cartes, un code pour chaque carte sera envoyé au destinataire, celui-ci sera utilisable lors de votre passage en caisse dans votre magasin Fnac ou Darty ou sur le site internet de La Fnac.

Les e-cartes ne seront ni remboursés, ni échangés, même partiellement, ni portée au crédit d’une carte ou d’un compte bancaire ou d’une autre carte cadeau. Elle ne pourra pas être remplacée ou remboursée en cas de fin de validité.