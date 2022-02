E.Leclerc propose le ASUS Chromebook C434TA-AI0030 au prix très compétitif de 399€

Chez E.Leclerc, l’ordinateur portable C434TA-AI0030 14″ est proposé au tarif très agressif de 399 euros. Soit une réduction de plus de 50 % par rapport aux autres revendeurs.

Le Chromebook C434TA-AI0030 est sacrément bradé : Crédit : Asus / E.Leclerc

Vous cherchez un ordinateur portable à moindre coût pour réaliser vos tâches bureautiques, flâner sur la toile ou faire du binge-watching ? Actuellement, E.Leclerc propose le Chromebook C434TA-AI0030 signé ASUS au prix de 399 euros. Chez la concurrence, son prix oscille autour des 840 euros. Le modèle vendu par le géant de la grande distribution est donc 50 % moins cher, une véritable aubaine !

Le ASUS Chromebook C434TA-AI0030 est à prix cassé chez E.Leclerc !

Quid de sa fiche technique ? Ce Chromebook argent est propulsé par un processeur Intel Core i5 assisté dans sa tâche par 8 Go de mémoire vive. La capacité de son disque dur est de 32 Go. Chromebook oblige, vous bénéficierez de Chorme OS, du stockage dans le cloud et d’une myriade d’applications disponibles sur le Play Store. Du reste, notez que cet ordinateur est doté d’un écran tactile de 14 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels) bénéficiant de la technologie IPS.

Pliable, il peut se positionner comme une tablette ou comme un chevalet. Niveau connectique, il intègre un port USB 3.1 Type-A et deux ports USB Type-C. Enfin, son autonomie peut atteindre les dix heures en fonction de l’utilisation que vous en faites.