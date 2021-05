E3 2021 : Xbox et Bethesda tiendront une conférence le 13 juin

Comme prévu, la conférence se concentrera sur les jeux provenant de Xbox Games Studios, de Bethesda et d’autres partenaires Xbox.

Xbox et Bethesda – Crédit : Xbox

La conférence devrait durer environ 90 minutes, et couvrira de nombreux jeux issus du partenariat entre Xbox et Bethesda, ainsi que les sorties à venir pour les fêtes de fin d’année, les nouvelles du Game Pass, et bien plus encore.

Cela ne fait que trois mois que Microsoft a fait l’acquisition de ZeniMax Media. Pour la somme de 7,5 milliards de dollars, Xbox a reçu huit studios, dont Bethesda (Fallout, Elder Scrolls), id Software (Doom), Tango Gameworks (The Evil Within) et Arkane Studios (Dishonored, Prey). Microsoft avait confirmé que suite au rachat, certains jeux de Bethesda seraient des exclusivités Xbox et PC. En effet, Phil Spencer avait déclaré : « Avec l’ajout des équipes créatives de Bethesda, les joueurs doivent savoir que les consoles Xbox, les PC et les Game Pass seront les meilleurs endroits pour découvrir les nouveaux jeux de Bethesda, y compris certains nouveaux titres à venir qui seront exclusifs aux joueurs Xbox et PC ».

Quels jeux attendre durant l’événement ?

On peut s’attendre à ce que Halo Infinite fasse l’objet d’une attention importante, puisque le jeu figure en bonne place sur l’image officielle de la présentation. Le jeu sera officiellement disponible à l’automne, et fait partie des titres les plus attendus actuellement. Cependant, la société a également Forza, Avowed, Senua’s Saga : Hellblade 2, State of Decay 3, Perfect Dark, STALKER 2 et le nouveau Fable qui attendent d’être présentés.

Côté Bethesda, on s’attend à ce que le studio annonce notamment Starfield, dont la sortie n’est pas prévue sur PS5. Tout comme The Elder Scroll VI, Starfield n’a pas donné beaucoup de nouvelles depuis l’E3 2018. Présenté comme une expérience next-gen, on devrait en savoir plus sur le RPG spatial de Bethesda au cours de la conférence.

Deux jeux seront très probablement absents de l’événement, Deathloop et Ghostwire Tokyo. En effet, il s’agit de deux titres de Bethesda qui seront lancés en exclusivité sur la PlayStation 5. Le studio Double Fine devrait également sortir Psychonauts 2 cette année, il sera donc très probablement présent au Xbox & Bethesda Games Showcase. Pour rappel, la conférence aura lieu le 13 juin à 19h sur YouTube, Twitch, Twitter et Facebook.

Source : Xbox