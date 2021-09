eBay.fr, nouveau terrain de jeu des collectionneurs de cartes

Aujourd’hui les cartes à collectionner les plus recherchées, et parfois les plus chères, au monde appartiennent à l’univers Pokemon. Un coup d’œil sur eBay permet de mesurer l’ampleur du phénomène et les prix vertigineux que peuvent atteindre certaines cartes.

Au mois de février dernier, une carte Dracaufeu de 1re génération atteignait le prix vertigineux de 448 000 euros sur eBay. Un tarif révélateur de l’engouement que suscitent les célèbres cartes à collectionner Pokémon. Un phénomène que l’on peut également mesurer en analysant quelques statistiques émanant d’eBay, en première ligne pour la vente de ces cartes. Ainsi, on observe que sur les 2 dernières années le volume d’affaires généré par les cartes Pokémon a connu une croissance de 777%. De même, les demandes en lien avec l’univers Pokémon effectuées dans le moteur de recherche ont enregistré une hausse de plus de 605 % rien qu’entre le mois de juin et le mois d’août 2021. Des croissances à 3 chiffres qui ne laissent aucun doute sur l’effervescence qui règne autour de ces cartes.

Une passion qui peut s’avérer très rentable

Il faut dire que le phénomène est relayé par de nombreux influenceurs qui se sont pris de passion pour les cartes Pokemon. Une passion autant qu’un investissement car il est vrai que posséder la bonne carte peut rapporter gros. Ainsi les 36 boosters du set de base Édition 1 (Display édition FR) viennent récemment de trouver preneur pour 69 000€. Une carte Dracaufeu, Édition 1 (sortie de booster) est partie à 12 049€. Bien sûr, toutes les cartes ne rencontrent pas ce niveau de prix mais les ventes dépassant plusieurs centaines d’euros ne sont pas rares. Ceci dit, la grande majorité des cartes que l’on trouve sur eBay sont proposées à des prix tout à fait raisonnables et constituent d’ailleurs la majeure partie des ventes.

De Magic à Pokemon, un succès jamais démenti

Les cartes à collectionner ne sont pas un phénomène nouveau. L’histoire a vraiment débuté en 1993 aux États-Unis avec les cartes Magic. Mais il faudra attendre 1996 pour assister à l’arrivée des cartes Pokemon au Japon, 9 mois après le succès des 1ers jeux vidéo Pocket Monsters Vert et Pocket Monsters Rouge. Mais c’est seulement à partir de 1999 que les cartes sont diffusées dans le monde entier avec le succès que l’on connait.

Il s’agit d’abord d’un jeu qui va séduire les jeunes, mais très rapidement les adultes collectionneurs s’y intéressent. Ils sont nombreux à vouloir acheter des boosters (lot de 10 cartes), des displays (boite de 36 boosters) et des decks (coffret thématique regroupant 59 cartes normales et une carte rare). Si l’on retrouve ces packs sur eBay, on peut également acheter des cartes à l’unité mais il s’agit souvent de cartes plus rares et donc plus chères.

Les cartes se répartissent en 3 grandes catégories : les cartes Pokémon (Pikachu, Salamèche et autre Métamorph), les cartes Énergie (pour lancer des attaques) et enfin des cartes Dresseur (qui autorisent certaines actions dans le jeu). Et vu qu’il existe 898 Pokémons (évolutions comprises) répartis sur 8 générations (1 génération par sortie de jeu vidéo), il y a de quoi faire.

Au total ce sont 41 millions de cartes à collectionner qui ont été mises en vente en 2020 sur eBay. Une tendance qui ne faiblit pas en 2020 puisqu’en moyenne ce sont 119 cartes à collectionner qui sont mises en vente chaque minute sur la place de marché.

Alors, si vous avez de vieilles cartes qui trainent dans votre placard, c’est le moment ou jamais de les ressortir. L’une d’elles pourrait vous valoir une (très) agréable surprise !

Cet article est une publication sponsorisée par eBay.