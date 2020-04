eBay Mi Fan Festival : -15 % sur de nombreux produits Xiaomi

Jusqu’au mercredi 15 avril prochain, à 23h59, eBay célèbre le Mi Fan Festival. C’est l’occasion de profiter de prix réduits sur de nombreux produits conçus par Xiaomi. Smartphones, aspirateurs et autres objets connectés sont quelques types d’appareils proposés avec une réduction de 15%, grâce au code promo PFMIFAN15.

Ce code est utilisable une seule fois par compte eBay et permet d’obtenir une réduction maximale de 50 €. Pour cela, il suffit de saisir le code promo au moment de la finalisation de l’achat.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ce smartphone de milieu de gamme affiche un excellent rapport équipement / prix. Il intègre un écran LCD de 6,53 pouces (2 340 x 1 080 pixels), ainsi qu’un processeur Helio G90T, qui offre des performances bien adaptées aux jeux. Le Redmi Note 8 Pro est disponible en plusieurs coloris, avec 6 Go de mémoire et un espace de stockage de 128 Go. Et sa batterie de 4 500 mAh procure une excellente autonomie. Enfin, quatre capteurs photo sont présents, de 64 Mpixels (principal), 8 Mpixels (grand angle), 2 Mpixels (macro) et 2 Mpixels (profondeur).

Roborock S50

Ce robot aspirateur mesure 9,6 cm de hauteur, ce qui lui permet de passer sous certains meubles afin de ramasser la poussière, les miettes et autres pois d’animaux, même sous les meubles. Sa puissance d’aspiration est de 2 000 PA. De plus, il est doté d’un réservoir d’eau (150 ml), qui lui permet – à l’aide de serpillières – de nettoyer les sols. Grâce à l’application associée au Roborock S50, il est possible de programmer l’aspirateur ou de définir des zones de nettoyage (la connexion à la box Internet s’effectue en Wi-Fi). Enfin, sa batterie de 5 200 mAh offre à l’aspirateur une autonomie d’environ 2 heures et 30 minutes.

Xiaomi Mi Scooter M365

Avec son moteur électrique qui développe une puissance maximale de 500 W, la trottinette M365 peut déplacer une personne (de 100 Kg maximum) sur une distance de 30 km (quatre voyants indiquent le niveau de charge de la batterie), à une vitesse de 30 km/h. Réalisée en aluminium, elle se plie très facilement en quelques secondes afin d’être plus facilement transportée (elle pèse 12,5 Kg). La M365 intègre une béquille et un double système de freinage.

Xiaomi JIMMY JV71

L’aspirateur balai Jimmy JV71 ne pèse que 2,3 Kg et se manie aisément, puisque son centre de gravité est très bas. Si besoin, il peut tenir tout seul, à la verticale, au milieu d’une pièce. Son moteur tournant à 100 000 tours par minute assure une nettoyage optimal. La puissance d’aspiration du Jimmy JV71 est de 18 000 PA. Et l’autonomie de sa batterie de 2 500 mAh est de 45 minutes. L’aspirateur est fourni avec plusieurs accessoires, dont plusieurs brosses et une base de recharge.

Cet article est une publication sponsorisée par eBay.