eBay : vous pouvez voir les sneakers en 3D à 360° avant de les acheter

Après avoir accidentellement suspendu plusieurs comptes d’utilisateurs la semaine dernière, eBay a lancé une nouvelle fonctionnalité. Destinée aux vendeurs de sneakers, cette fonctionnalité leur permet de scanner les paires de chaussures. Ils ajoutent ainsi des images interactives à leurs annonces.

Le nouvel outil de visualisation 3D des sneakers – Crédit : eBay

Les utilisateurs peuvent se servir de l’outil de visualisation 3D intégré pour voir les sneakers en 3D à 360° avant de se décider à les acheter ou non. eBay s’est associé à Unity pour lancer cette fonctionnalité de modélisation 3D en temps réel. Elle sera disponible pour certains vendeurs de sneakers aux États-Unis ce mois-ci. Plus de vendeurs gagneront l’accès à cette fonctionnalité en 2022.

Les scans 3D des sneakers sur eBay sont créés à partir de vidéos prises par les vendeurs

Acheter une paire de sneakers en ligne n’est pas toujours évident. Même si le vendeur a posté plusieurs images des chaussures, cela ne permet pas de voir la basket dans son intégralité. Vous avez par exemple plus de mal à estimer l’usure de sa semelle, la qualité de son tissu, etc. Le responsable de l’intelligence artificielle chez eBay, Nitzan Mekel-Bobrov, a déclaré que : « nous sommes parmi les premiers sur le marché de la revente à offrir ce niveau de détail de visualisation et de facilité d’utilisation aux consommateurs, et nous pensons que cela changera la donne pour nos vendeurs et acheteurs ».

Pour les vendeurs, l’outil de visualisation 3D leur permet de présenter leurs produits en détail sous toutes leurs coutures. Pour les utilisateurs et potentiels acheteurs, la fonctionnalité leur permet de s’assurer que les sneakers conviennent bien à ce qu’ils recherchent. Comme Nitzan Mekel-Bobrov l’a précisé, « cette expérience leur permettra d’examiner l’article qu’ils cherchent à acheter sous tous les angles possibles, comme s’ils le tenaient dans leurs mains, de la couture à la semelle en passant par la qualité du matériau et tout le reste ».

Enfin, les vendeurs doivent utiliser une application propriétaire pour prendre une vidéo de leurs sneakers sous tous les angles. Une image interactive et photoréaliste est créée à partir de la vidéo grâce à l’intelligence artificielle. Vous pouvez déjà voir quelques sneakers en 3D sur cette page. Néanmoins, la fonctionnalité n’est disponible que dans l’application eBay sur Android et iOS.

