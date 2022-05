Un écart d’âge « inapproprié » dans Jurassic Park, Dark Vador dans Elden Ring, un radar qui voit tout, c’est le récap’ !

Sam Neill et Laura Dern avaient un sacré écart d’âge dans Jurassic Park, un mod permet d’incarner Vador dans Elden Ring, un radar capable de verbaliser une myriade d’infractions, voici le récap’ !

Deux acteurs phares de Jurassic Park estiment désormais que leur écart d’âge était « complètement inapproprié ». Un joueur finit Elden Ring avec l’armure de Dark Vador. Les automobilistes français bientôt confrontés à un radar qui ne laisse rien passer. Voici le récapitulatif !

Sam Neill et Laura Dern : une différence d’âge qui ne passe plus

Alan Grant et Ellie Sattler forment un couple dans Jurassic Park. Sauf que leurs deux interprètes – Sam Neill et Laura Dern – ont une différence d’âge de près de 20 ans. Cela n’avait pas été relevé outre-mesure à l’époque. Mais dans un entretien récent, Laura Dern a estimé que cet écart serait « complètement inapproprié » désormais à l’aune de l’évolution des mœurs. De son côté, Sam Neill a souligné qu’il n’avait jamais fait attention à cette différence d’âge avant de lire un papier sur les acteurs ayant joué avec des personnes bien plus jeunes.

Ellie Sattler (Laura Dern) et Alan Grant (Sam Neill) dans Jurassic Park – Crédit : Universal Pictures

Quand Dark Vador s’invite dans Elden Ring

Fort de son succès, Elden Ring peut s’agrémenter de mods afin de varier les plaisirs. Il est notamment possible de revêtir l’armure de Dark Vador, le célèbre seigneur Sith de la saga Star Wars. Le joueur lolmetwice a ainsi pondu une vidéo récemment où il défie le boss final d’Elden Ring. Bien aidé par une escouade de Stormtroopers, il porte le coup final avec son sabre laser rouge.

Un Sith sur l’Entre-Terre – Crédit : lolmetwice / YouTube

Un radar redoutable bientôt déployé sur les routes

Nous connaissons les radars traditionnels qui détectent les excès de vitesse. Mais un petit nouveau vient tout juste d’être homologué dans l’Hexagone. Testé actuellement dans le Doubs, celui-ci pourra à terme verbaliser une flopée d’autres infractions. À savoir notamment : la circulation à contresens, le non-respect du panneau stop et des distances de sécurité mais aussi le franchissement de la bande blanche. Les automobilistes sont prévenus !

