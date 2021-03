L’enceinte Echo Dot 4ème génération d’Amazon bénéficie d’une réduction de 50 %

C’est un très bon plan proposé chez Amazon concernant l’enceinte connectée Echo Dot de 4ème génération. Celle-ci affiché au départ à 59,99 € chute à 29,99 € chez Amazon soit une belle réduction à ne pas rater de 50 %.

L’Echo Dot d’Amazon à prix cassé

L’Echo Dot 4ème génération reprend les caractéristiques de la génération précédente tout en apportant quelques changements, notamment sur le design. L’enceinte ressemble maintenant davantage à une sphère et son côté élégant et épuré lui permet de devenir un objet de décoration dans votre intérieur.

Bien évidemment sa nouvelle forme a des impacts plus intéressants que sur la déco comme par exemple sur le son, sa qualité est nettement améliorée grâce à son haut parleur avant de 1,6 pouce. Celui-ci produit des sons plus nets et des basses plus équilibrées.

L’utilisation de l’enceinte reste identique, grâce à elle vous allez pouvoir contrôler de nombreux objets connectés dans votre intérieur. Alexa pourra donc lancer vos musiques favorites, allumer ou éteindre vos lampes connectées ou encore vous rappeler des événements à ne pas rater. Alexa sera votre alliée dans votre vie quotidienne, elle vous simplifiera la vie en faisant toutes les actions possibles à votre place.

C’est donc le moment d’effectuer votre achat car chez Amazon l’Echo Dot 4ème génération passe à seulement 29,99 € au lieu de 59,99 €.