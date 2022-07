Economisez 100€ sur un vidéoprojecteur Philips Neopix chez Darty

Voir l’offre chez Darty

C’est l’offre n°1 chez Darty aujourd’hui et ce n’est pas pour rien : le vidéoprojecteur Philips Neopix Ultra 2 TV+ est disponible avec une réduction incroyable de -100€ ! Vous pouvez ainsi transformer votre salon en véritable salle de cinéma, et ce, pour une bouchée de pain.

Le vidéoprojecteur Philips Neopix Ultra 2 TV+ est en effet à seulement 399,99€ au lieu de 499,99€. Une aubaine pour cet appareil qui saura répondre à tous vos besoins.

75% de luminosité en plus et Android TV

Conçu pour vous permettre de regarder tous vos contenus préférés dans le noir, comme en pleine lumière, le vidéoprojecteur Philips Neopix Ultra 2 TV+ offre 75% de luminosité supplémentaire par rapport au modèle précédent de Philips. Les couleurs sont précises et l’image éclatante.

Doté d’Android TV, il vous permet de profiter de toutes vos plateformes de streaming favorites très simplement. Netflix, Disney+ ou encore Hulu sont à la portée de votre smartphone et de votre vidéoprojecteur en seulement une commande vocale (compatibilité Assistant Google).

Avec une clé Chromecast, le videoprojecteur vous permet également de diffuser vos contenus depuis votre smartphone sur votre mur.

Installez votre videoprojecteur Philips où vous le souhaitez et profitez de toutes ses qualités. Il propose la correction de la distorsion trapézoïdale (Keystone), ainsi qu’un zoom numérique pour éliminer les images tordues et déformées. Le rendu est ainsi parfaitement adapté à votre logement et aux contraintes de votre salon.

Enfin, il est doté de haut-parleurs stéréo puissants pour des basses claires et un son au top ! Vous serez en immersion totale dans tous vos contenus grâce au vidéoprojecteur Philips Neopix Ultra 2 TV+.

Pour profiter de tous ces avantages à prix mini, rendez-vous vite sur le site de Darty ! Le vidéoprojecteur est garanti 3 ans et permet une distance de projection de 80 à 200cm.