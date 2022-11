Économisez jusqu’à -74% sur les solutions Norton pour le Black Friday

Découvrir le Black Friday chez Norton

C’est le Black Friday chez Norton jusqu’au 29 novembre prochain ! Et pour l’occasion, l’enseigne ne fait pas les choses à moitié. Norton propose en effet des réductions allant jusqu’à -74% sur ses solutions antivirus pour la 1ère année d’abonnement. Vous allez ainsi pouvoir profiter d’une vie numérique plus sûre pour un prix cassé !

Vous pouvez ainsi profiter des 3 solutions Norton à prix mini pendant quelques jours :

Norton 360 Standard est à 24,99€ la 1ère année, puis 74,99€/an, soit une économie de 66%.

Norton 360 Deluxe est à 29,99€ la 1ère année, puis 94,99€/an, soit une économie de 68%.

Norton 360 Advanced est à 34,99€ la 1ère année, puis 134,99€/an, soit une économie de 74%.

Précisons que toutes les réductions affichées sont calculées par rapport au prix de renouvellement de la 2ème année.

Black Friday : des offres pour une vie numérique plus sûre

Les 3 solutions Norton vous font profiter d’une technologie de sécurité innovante grâce notamment à l’intelligence artificielle, mais aussi au Machine Learning. Vous bénéficiez ainsi d’une protection optimale pour vos données personnelles contre les virus, les spywares, les malwares et les ransomwares. Et Norton ne se contente pas de ça ! L’enseigne vous propose également un cloud sécurisé pour stocker tous vos fichiers, un password manager pour organiser tous vos mots de passe, un pare-feu intelligent pour PC et Mac, et bien d’autres services en fonction de la formule choisie.

Avec Norton 360 Standard, vous bénéficiez des services suivants pour un de vos appareils :

L’aide à la protection contre les spywares, virus, malwares et ransomwares.

10Go de sauvegarde pour PC dans le cloud.

Un Pare-feu pour PC et Mac.

Un Password Manager.

Un VPN sécurisé et valable pour un de vos appareils (PC, Mac, smartphone ou tablette).

Le service SafeCam pour PC.

Si vous avez un plus grand budget, vous pouvez aussi craquer pour Norton 360 Deluxe qui propose de nombreuses prestations pour 5 de vos appareils, comme par exemple :

L’aide à la protection contre les spywares, virus, malwares et ransomwares.

50Go de sauvegarde pour PC dans le cloud.

Un Pare-feu pour PC et Mac.

Un Password Manager.

Un VPN sécurisé et valable pour 5 de vos appareils (PC, Mac, smartphone ou tablette).

Le service SafeCam pour PC.

Le Contrôle parental.

Un mode école.

Le Dark Web Monitoring.

Enfin, Norton propose depuis peu un nouveau produit : Norton 360 Advanced. C’est la solution la plus complète commercialisée par l’enseigne. Elle inclut notamment les services suivants pour 10 de vos appareils :

200Go de sauvegarde pour PC dans le cloud.

L’aide à la protection contre les spywares, virus, malwares et ransomwares.

Un Pare-feu pour PC et Mac.

Un Password Manager.

Le Contrôle parental.

Un mode école.

Un VPN sécurisé et valable pour 10 de vos appareils (PC, Mac, smartphone ou tablette).

Le service SafeCam pour PC.

Le Dark Web Monitoring.

Un support en restauration d’identité.

Le Social Media Monitoring.

Une assistance en cas de portefeuille volé

Voir toutes les offres Norton

Difficile de trouver autant de prestations pour un prix aussi bas… Vous êtes intéressé par l’une de ces offres ? Rendez-vous vite chez Norton pendant le Black Friday. Les offres sont en effet à durée limitée !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Norton.