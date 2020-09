Ecouteurs Jabra sans fil : jusqu’à -64% en ce moment sur Amazon !

Amazon met les petits plats dans les grands en cette rentrée scolaire 2020. En ce moment sur le site, vous pouvez profiter de réductions de 20 à plus de 60% sur une grande sélection d’écouteurs sans fil Bluetooth.

Depuis la popularisation des Airpods par Apple en 2016, les écouteurs sans fil sont devenus un incontournable, que ce soit pour les fans de musique, comme pour ceux qui aiment la fonction kit main-libre. Seul problème : les écouteurs sans fil Bluetooth peuvent être très coûteux et ne sont pas à la portée de toutes les bourses.

Mais ça, c’était sans compter sur Amazon et ses promotions exceptionnelles lancées en cette rentrée 2020. Le site propose en effet des réductions pouvant aller jusqu’à -64% sur certains modèles d’écouteurs sans fil Bluetooth.

Des écouteurs Bluetooth sans fil Jabra Elite à 99,99€ au lieu de 159,99€

En ce moment sur Amazon, vous pouvez par exemple profiter des écouteurs Bluetooth sans fil Jabra Elite 65t (noir titane, noir cuivre ou beige doré) pour seulement 99,99€ au lieu de 159,99€, soit une réduction de 38%. Une économie de 60€ à ne pas négliger alors que ces écouteurs proposent de nombreux services de qualité.

Parmi eux, on note la technologie à 4 microphones qui supprime les bruits indésirables lors des appels. Ces écouteurs proposent également l’isolation passive du bruit ainsi qu’une autonomie de 15h grâce à leur étui de chargement de poche. Ils vous permettent de passer des appels par une simple pression ou de contrôler le son via une touche accessible facilement. Enfin, ils sont garantis 2 ans contre l’eau et la poussière.

En parallèle de cette offre exceptionnelle, Amazon vous propose des réductions sur de nombreux autres modèles d’écouteurs Bluetooth sans fil :

Attention, toutes ces promotions sont limitées dans le temps. Alors si vous souhaitez profiter d’écouteur Bluetooth sans fil à prix cassé, c’est maintenant ou jamais. Rendez-vous de suite sur le site d’Amazon !