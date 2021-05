Écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro le prix chute à 119 € chez Boulanger

Grâce à une réduction et à une ODR de 50 €, les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro passe de 229,99 € à 119,99 €.

A partir d’aujourd’hui, vous allez pouvoir acheter les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro pour seulement 119,99 €. En effet c’est grâce à une belle remise proposée par Boulanger et à une ODR de 50 € que le prix passe de 229,99 € à 119,99 €.

Pour atteindre ce prix, ce sont plusieurs remises cumulables qui sont proposées. Le site Boulanger offre tout d’abord une réduction de 26 %, le prix passe donc de 229,99 € à 169,99 €. Ensuite, c’est une offre de remboursement de 50 € valable du 24 mai au 20 juillet 2021 qui permet de faire chuter encore une fois le prix pour descendre à 119,99 €.

Toutefois, pour profiter de cette ODR, il faudra remplir plusieurs conditions. Tout d’abord, acheter le produit en question au plus tard le 20 juillet 2021 et fournir les documents nécessaires ainsi que le bulletin de participation. Il faudra ensuite renvoyer votre dossier au plus tard le 4 août, une fois complet vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 3 semaines.

Si vous ne possédez pas d’écouteurs sans fil, c’est donc un prix tout à fait abordable qui est proposé aujourd’hui sur les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro. Si les écouteurs sont livrés avec 3 paires d’embouts en silicone différents, sachez tout de même que les écouteurs sont plus imposants que les modèles précédents. Ils proposent toutefois une très bonne qualité sonore et offrent une belle autonomie de 5 heures qui pourra aller jusqu’à 13 heures grâce au boitier de recharge.

