Ecouteurs sans fil : Les T5 II de Klipsch se contrôleront d’un mouvement de tête

La marque Klipsch propose de nouveaux écouteurs sans fil. En ajoutant pour la première fois un contrôle des écouteurs par des mouvements de tête, et en retravaillant le son de ses appareils, la marque entend concurrencer Sony et Bose.

Klipsch a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil T5 II True Wireless ANC lors de l’édition 2021 du CES. Ces écouteurs proposent une réduction active du bruit (ANC). Ils ont également retravaillé les hauts-parleurs (5,8mm contre 5mm sur la version précédente). En plus de ces améliorations, Klipsch entend bien révolutionner l’écoute sans fil, en intégrant des commandes par simple mouvement de tête. Contrairement à Nothing, qui mise beaucoup sur des prix défiant la concurrences, Klipsch se placera plutôt dans les segments de prix de Sony et Bose.

Des embouts de différentes tailles permettront d’adapter au mieux les écouteurs – Crédits : Klipsch

De sérieux concurrents pour Sony et Bose

Klipsch s’est rapproché de l’allemand Bragi pour son système d’exploitation. Bragi propose un système d’exploitation évolutif, laissant la possibilité pour des mises à jour sur du plus long terme. Klipsch a annoncé qu’ils allaient continuer à ajouter des fonctionnalités aux T5 II au fur et à mesure. On découvre le Bragi Moves AI System, le contrôle par mouvement de tête. Par exemple, il suffira de hocher la tête pour accepter un appel, et de la secouer pour le refuser. La batterie est elle aussi intéressante. Les écouteurs sont compatibles avec la recharge sans fil. Une recharge offre jusqu’à 7h d’écoute (5h si la réduction active du bruit est activée), ainsi que 21h d’écoute supplémentaires grâce au boitier (15h avec réduction active du bruit activée).

En plus de cette fonctionnalité innovante et de la longévité de l’OS, Klipsch est le premier à intégrer le Dirac HD Sound à des écouteurs. Les T5 II promettent un son plus clair, et avec une plage sonore plus étendue. Tous ces atouts placent les derniers nés de Klipsch en concurrence directe avec des écouteurs tels que les Bose QuietComfort Earbuds, ou encore les Sony WF-1000XM4, décrits jusqu’ici comme les meilleurs écouteurs de 2021. La sortie des T5 II de Klipsch est prévue en Septembre 2021, au prix de 349€.

Source: TechRadar.