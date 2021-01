Ecran PC BenQ Full HD 23,8 pouces à 99,99€

Depuis le confinement, investir dans des outils informatiques permet d’obtenir plus de confort chez vous. Si vous trouvez que votre écran PC actuel est trop petit ou pas assez performant mais que vous ne voulez pas vous ruiner, ce bon plan est pour vous.

Ecran PC BenQ à moins de 100€

Au design élégant et à la technologie Eye-care, l’écran BenQ va vous offrir un confort visuel avec un excellent niveau de détail. Inutile de vous rappeler que depuis quelques mois nous passons encore plus de temps sur nos ordinateurs et ce sont nos yeux qui en pâtissent. La technologie Eye-Care intégrée à l’écran BenQ, permet de réduire la luminosité et la lumière bleue afin d’estomper votre fatigue oculaire tout en vous proposant une productivité améliorée durant vos longues heures de travail.

Cette technologie permettra également de vous faire bénéficier d’une image avec des couleurs authentiques et des noirs profonds le tout avec une netteté parfaite.

Avec son design moderne, élégant et très fin, l’écran s’adaptera à tous les intérieurs. Autre atout, un système de passage des câbles intégré au pied du moniteur vous permettra de les cacher subtilement.

Caractéristiques du produit :