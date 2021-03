Écran PC Gaming incurvé Samsung Odyssey G5 32 pouces passe à 289 € chez Amazon

Les joueurs vont pouvoir profiter d’un bon plan chez Amazon pour acheter cet écran PC Gaming incurvé Samsung Odyssez G5 de 32 pouces. Alors que chez les concurrents, l’écran est affiché jusqu’à 350 €, Amazon le vend à 289 €.

Ecran PC Gaming Samsung Odyssey bénéficie d’une réduction de 17 %

Ce modèle incurvé offre une courbure de 1000R qui va permettre de vous offrir une immersion complète dans votre partie de jeu vidéo tout en épousant parfaitement votre regard. Sa résolution WQHD de 2560 x 1440 pixels vous procurera une belle qualité au niveau de l’image.

Grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et son temps de réponse de 1 ms, les jeux rapides n’auront aucun problème pour tourner correctement et vous pourrez profiter à 100 % de cette expérience de jeu ultime.

Le design élégant avec son écran sans cadre permettra à l’écran de se fondre parfaitement dans votre intérieur. Que vous soyez un joueur ou que vous vouliez juste faire de la bureautique et visionner vos séries ou films favoris, cet écran Samsung Odyssey correspondra certainement à vos attentes et à vos besoins. Si ce produit vous intéresse c’est en tout cas le moment de valider votre panier car chez Amazon il passe à 289 € au lieu de 349 € soit une réduction non négligeable de 60 €.