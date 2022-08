Elden Ring explose un record de GTA 5

Elden Ring – Crédit : FromSoftware

Elden Ring a explosé les compteurs en 2022. Fort de ses chiffres de vente impressionnants, le jeu de FromSoftware a déchaîné les passions, les joueurs se plongeant avec délice dans les contrées hostiles de l’Entre-Terre peuplées de boss complexes à vaincre. L’engouement pour le titre peut également s’observer sur YouTube. Comme le rapporte IGN, Elden Ring a été massivement exploité par les vidéastes de la plateforme.

Au cours des 60 premiers jours suivant sa sortie, le titre a engrangé plus de 3,4 milliards de vues sur YouTube. De quoi supplanter les chiffres de GTA 5 (1,9 milliard) mais aussi ceux de Red Dead Redemption 2 (1,4 milliard) sur le même intervalle de temps à l’époque. Un exploit notable qui montre bien l’engouement et la soif de découverte des internautes, curieux de percer les mystères du RPG désormais culte.

Elden Ring : les vidéos sont légion sur YouTube

Un tel succès sur la plateforme peut se comprendre à l’aune de la complexité du jeu. En dehors des let’s play classiques, nombre de vidéos sont des tutoriels qui expliquent aux joueurs comment vaincre les boss pour le moins redoutables. On peut notamment citer cette vidéo qui détaille comment venir à bout du Duo Sanctechair. Les boss qui ont suscité le plus de vidéos sont les suivants : Margit, Malenia et Godrick.

Toujours au rayon des astuces, certains vidéastes dévoilent comment récupérer certains objets cachés dans Elden Ring à l’instar de l’easter egg Game of Thrones. Un autre détaille un glitch qui rend le jeu beaucoup moins difficile.

On trouve également sur YouTube de multiples défis. Si certains YouTubeurs s’efforcent de finir Elden Ring le plus rapidement possible, d’autres redoublent d’inventivité pour impressionner les internautes. Comme ce joueur qui s’amuser à terrasser les boss d’Elden Ring avec les yeux bandés. Du reste, les mods figurent également en bonne place parmi les vidéos dédiées au jeu sur YouTube. De ce côté, un joueur montre notamment comment il finit le jeu dans la peau de Dark Vador.