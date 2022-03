Elden Ring : George R.R. Martin se félicite des bonnes critiques

Elden Ring reçoit de très bonnes critiques © FromSoftware

Elden Ring suscite l’attention des joueurs du monde entier depuis sa sortie. Des joueurs tellement passionnés que certains arrivent même à terrasser le premier boss censé vous faire tomber au combat. Et si la communauté apprécie autant cette expérience de From Software, c’est notamment par son univers. George R.R. Martin, à qui l’on doit Game of Thrones, participe à l’écriture de la mythologie. Forcément, l’auteur prend la parole pour commenter la sortie phénomène d’Elden Ring. Sur son blog, ce dernier parle d’un “chef-d’œuvre”, rien que ça !

Des critiques positives saluées par l’auteur d’Elden Ring

George R.R. Martin prend souvent la parole sur son blog. Et forcément, impossible pour l’auteur d’échapper à la frénésie Elden Ring qui profite d’un demake. Un jeu que l’homme co-écrit avec From Software. Et en vrac, ce dernier parle d’un jeu qu’on voit “une fois par génération”, un “chef d’œuvre (…) beau et brutal (…) un monde ouvert somptueux” en citant les critiques presse. Toujours sur son blog, George R.R. Martin dévoile qu’il a envoyé son écrit pour From Software des années avant sa sortie. Le studio s’est occupé du reste.

L’auteur déclare : “Les jeux vidéo sont aussi importants que les films de nos jours (plus importants, en fait) et prennent autant de temps à être conçus”. L’auteur affirme avoir eu un “petit rôle dans la création du monde d’Elden Ring”. Pour l’homme, les bonnes critiques sont un plaisir à lire.

Une belle réception critique depuis sa sortie

Les critiques sont globalement positives © FromSoftware

Elden Ring cartonne depuis son lancement. Sur Metacritic, la note du titre varie entre 95 et 97 sur 100 en fonction de la plateforme. La PS5, dont la version Pro dévoile ses secrets, obtient le plus gros score. Avec cette nouvelle expérience, From Software n’abaisse pas la difficulté mais souhaite toucher plus de joueurs. Nul doute qu’il faudra compter sur le studio pour cette nouvelle génération de consoles.

