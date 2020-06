Elon Musk appelle les employés de Tesla à atteindre le seuil de rentabilité au deuxième trimestre

Dans cet e-mail, il a exhorté les travailleurs à « faire tout leur possible » pour la production et la livraison des véhicules, et leur a dit que « le seuil de rentabilité semble très serré » .

Crédit : Blomst / Pixabay

Il n’est pas clair si le « seuil de rentabilité » faisait référence à la marge de profit de l’entreprise, qui pourrait l’obliger à vendre un certain nombre de véhicules au cours du trimestre, ou à une autre mesure, comme les chiffres de production par rapport aux attentes ou les chiffres des trimestres précédents.

Tesla devrait communiquer cette semaine, avant le week-end du 4 juillet, ses chiffres de production et de livraison de véhicules pour le deuxième trimestre.

Une production incertaine suite au coronavirus

Dans sa mise à jour des résultats du premier trimestre de cette année, Tesla est revenu sur ses prévisions antérieures en disant qu’elle était en capacité d’atteindre 500 000 livraisons de véhicules en 2020. Cependant, celle-ci reste incertaine quant à la rapidité avec laquelle son usine automobile américaine, et ses fournisseurs, peuvent augmenter leur production suite aux restrictions dues au Covid-19.

L’entreprise vise à être incluse dans le S&P 500, un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis. Celui-ci qui exige un minimum de quatre trimestres consécutifs de rentabilité. Tesla a déclaré des bénéfices au cours de ses trois derniers trimestres.

Au cours du premier trimestre de l’année, Tesla avait déclaré dans un communiqué avoir livré environ 88 400 véhicules, dont 76 200 Model 3 et Y, et 12 200 Model S et X. Tesla n’avait pas réussi à livrer toutes les voitures produites. En effet, elle avait sur la même période produit 102 672 voitures, soit 7% de plus que le nombre de livraisons.

Source : autoblog