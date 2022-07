Elon Musk aurait eu une liaison avec la femme du cofondateur de Google

Elon Musk aurait eu une courte liaison avec la femme de Sergey Brin, le cofondateur de Google. Sergey Brin aurait alors demandé le divorce plus tôt cette année tout en mettant fin à son amitié avec Elon Musk. Les deux milliardaires étaient des amis proches.

Après l’accusation de harcèlement sexuel contre une employée de SpaceX à qui 250 000 $ de dollars ont été versés pour son silence, Elon Musk est au cœur d’un nouveau scandale. Un nouveau rapport de The Wall Street Journal révèle qu’Elon Musk aurait eu une liaison avec Nicole Shanahan, l’épouse de Sergey Brin qui n’est autre que le cofondateur de Google.

Elon Musk – Crédit : Ministério Das Comunicações, CC BY 2.0

Cette histoire aurait eu lieu en décembre 2021. Elle aurait conduit Sergey Brin à demander le divorce plus tôt cette année, mais ce n’est pas tout. En effet, Elon Musk et Sergey Brin étaient des amis proches. Cette liaison a donc immédiatement mis fin à l’amitié des milliardaires américains.

Elon Musk aurait supplié Sergey Brin de le pardonner

Des personnes proches de l’affaire ont déclaré au Wall Street Journal que Nicole Shanahan était déjà séparée de Sergey Brin à ce moment. Ils vivaient néanmoins toujours ensemble depuis leur mariage en 2018. Suite à cette liaison, Sergey Brin aurait demandé le divorce en janvier 2022 en évoquant des « différences irréconciliables ».

Par la suite, Elon Musk qui a aussi eu des jumeaux avec une responsable de Neuralink l’année dernière se serait excusé auprès de Sergey Brin lors d’un festival d’art. Il aurait même mis un genou à terre pour supplier Sergey de le pardonner. Le cofondateur de Google aurait accepté ses excuses, mais les deux hommes seraient toujours en froid actuellement.

Cette liaison a dû être d’autant plus difficile pour Sergey Brin qu’il voyait régulièrement Elon Musk. L’homme le plus riche de la planète aurait souvent dormi dans la maison à 95 milliards de dollars de Sergey Brin dans la Silicon Valley. De plus, Sergey Brin aurait également investi 500 000 dollars dans Tesla pendant la crise financière de 2008 pour aider le constructeur automobile à remonter la pente.

Quoi qu’il en soit, Elon Musk traverse une période difficile en ce moment. Le milliardaire américain va devoir affronter Twitter devant la justice pour avoir renoncé à racheter le réseau social. Twitter a déjà remporté une première victoire en faisant en sorte que le procès se déroule le plus rapidement possible, soit en octobre.

Source : CNET