Elon Musk bientôt trillionaire, un embargo sur le pétrole russe ferait flamber les prix, une dent de mammouth colossale, c’est le récap’

Elon Musk a de grandes chances de devenir trillionaire. Le France et l’Europe rechignent à participer à l’embargo sur le pétrole russe. Un ouvrier tombe sur une dent de mammouth laineux sur un chantier. C’est l’heure du récapitulatif !

Le trillion pour Elon Musk ?

Elon Musk gravite désormais autour des 270 milliards d’euros, surclassant largement son rival Jeff Bezos grâce aux valorisations boursières de ses deux joyaux SpaceX et Tesla. Une étude de Tipalti Approve souligne que sa fortune a enregistré une hausse annuelle de 129 % en moyenne depuis cinq ans. Tant et si bien qu’il pourrait devenir à l’horizon 2024 le premier trillionaire de l’histoire de l’humanité (mille milliards de dollars).

Elon Musk – Crédit : Time

Boycotter le pétrole russe risquerait de faire exploser le prix du gazole

Le diesel est très consommé en Europe et notamment en France où il représente les trois quarts des carburants routiers utilisés. L’UE dépend notamment beaucoup du pétrole russe. Si bien qu’il n’est pas dit qu’elle accepte de participer à l’embargo à l’instar des USA, du Canada et de l’Australie, craignant de provoquer une flambée des prix à la pompe…

Une pénurie de Diesel menace l’Europe – Crédits : Pixabay



Il met au jour une très grosse dent de mammouth

Aux USA, Justin Blauwet se trouvait sur un chantier, affairé à creuser le sol quand une drôle de pierre a attiré son attention. Et pour cause, il s’agissait en réalité d’une dent de mammouth laineux vieille de 20 000 ans. Par chance, celle-ci ne s’est pas désintégrée au contact de l’air. Pesant plus de 5 kg pour 30 cm de longueur, cette dent est visiblement une molaire gauche supérieure, d’après un expert.

