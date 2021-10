Elon Musk dévoile son portefeuille de crypto-monnaies, transférez vos conversations WhatsApp d’un iPhone vers Android, Blizzard annule la BlizzCon 2022, c’est le récap’

Elon Musk modifie le cours de certaines crypto-monnaies en divulguant le contenu de son portefeuille, une nouvelle option sur Android 12 vous permettra de transférer vos conversations d’un iPhone vers Android, Blizzard explique pourquoi la BlizzCon 2022 n’aura pas lieu, c’est le récap’ du jour.

Le portefeuille de crypto-monnaies d’Elon Musk dévoilé sur Twitter

Elon Musk a enflammé le Web en divulguant le contenu de son portefeuille crypto-monnaies sur Twitter. Dans une réponse donnée à un internaute, le PDG de Tesla précise qu’il détient du Bitcoin, de l’Ethereum et du Dogecoin. Les fans ont été particulièrement étonné de constater que le milliardaire ne semble pas posséder de Shiba Inu Coin.

Conservez vos conversations WhatsApp grâce à une nouvelle fonctionnalité sur Android 12

Grâce à l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité sur Android 12, vous ne perdrez plus l’historique de vos conversations WhatsApp en basculant d’un iPhone vers une Android. Pour ce faire, il faudra vous munir d’un câble USB-C vers Lightning pour connecter vos appareils, puis scanner un code QR sur votre iPhone avec votre nouveau smartphone Android. L’option ne concerne pour l’instant que les Google Pixel, mais les autres smartphones tournant sur Android 12 auront aussi accès à cette fonctionnalité de transfert de données.

La BlizzCon 2022 n’aura pas lieu

Chaque année, la BlizzCon réjouit les fans et permet au studio d’annoncer les nouveautés, les mises à jour et à souder la communauté. L’année dernière la BlizzConline avait remplacé l’évènement physique pour des raisons sanitaires, mais Blizzard vient d’annoncer que l’évènement n’aurait tout simplement pas lieu en 2022. Le studio est actuellement exposé à une publicité négative et la situation n’est pas propice à ce genre d’évènement. En effet, la société est actuellement en discussion avec la justice américaine après avoir été accuséé de harcèlement et de discrimination. Deuxième problème à gérer pour le studio, Diablo 2 resurrected souffre de son succès et les joueurs sont mécontents de constater des problèmes de déconnexions et de files d’attente interminables.

