Elon Musk dévoile son portefeuille de cryptomonnaies, Dune 2 est officiellement annoncé pour 2023, les performances de votre PC sont-elles améliorées par Windows 11, le récap’ de la semaine

Elon Musk affole le Web, Legendary et Warner Bros annoncent la suite de Dune pour 2023, de nouveaux tests montrent la différence entre les performances de Windows 10 et de Windows 11.

De belles nouvelles cette semaine pour les fans de Dune ou de The Witcher : en effet, Dune 2 sortira en salle le 20 octobre 2023 et la saison 2 de la série The Witcher se dévoile enfin dans un premier teaser. Le Web a été secoué par Elon Musk qui a révélé le contenu de son portefeuille de cryptomonnaies sur Twitter. On vous dévoile le programme des plateformes streaming Amazon Prime Video, Netflix et Disney Plus et on vous dit tout sur les Pixel 6 et 6 Pro. Ne loupez rien du récap de la semaine de Tom’s Guide.

Le portefeuille de cryptomonnaies d’Elon Musk dévoilé sur Twitter

Lorsqu’un utilisateur a interrogé Elon Musk sur Twitter, le PDG ne s’est pas fait prier et a révélé le contenu de son portefeuille. Ce-dernier inclut du Bitcoin, de l’Ethereum et de Dogecoin. Cette révélation exclut donc les autres cryptomonnaies plus confidentielles, non citées dans la publication, comme par exemple Shiba Inu Coin. Avec ce tweet, le PDG de Tesla a affolé le Web et modifié le cours de certaines monnaies électroniques.

Lire > Elon Musk divulgue son portefeuille de crypto-monnaies et affole le Web

Intel dévoile les Alder Lake

La nouvelle gamme de processeurs d’Intel vient d’être officialisée et promet des avancées technologiques et une amélioration des performances. La principale nouveauté des Alder Lake réside dans son architecture hybride : les P-Cores sont ainsi optimisés pour les tâches peu multi-threadées qui demandent beaucoup de puissances, alors que les E-Cores privilégient au contraire l’efficacité énergétique. Les processeurs Alder Lake embarquent également l’Intel Thread Director, une couche matérielle « intelligente ». Rendez-vous dans notre actu pour découvrir en détail ces processeurs Core de 12ème génération.

Lire > Intel Alder Lake : les processeurs Core de 12ième génération passent à l’hybride

Intel Alder Lake – Crédit : Galaxie Media

Dune aura droit à un deuxième volet en 2023

Alors que Denis Villeneuve en rêvait, Legendary et Warner Bros viennent de confirmer que Dune aura droit à un deuxième opus. Avec plus de 223 millions de dollars au box-office mondial amassés, les producteurs ont donc décidé de continuer l’aventure avec Dune 2. Le boss de Warner Bros Tony Emmerick a déclaré « […] nous avons hâte de présenter le nouveau chapitre de cette fable épique dans les cinémas en octobre 2023. »

Lire > Dune 2 est officiellement annoncé pour octobre 2023

Zendaya et Timothée Chalamet, lequel a annoncé la suite de Dune – Crédits : Legendary Pictures

Que doit-on attendre de Windows 11 ?

TechSpot a effectué plusieurs tests afin d’analyser la façon dont des processeurs Intel de 10e et 11e génération se comportent face à diverses applications, des jeux et des options de stockage. Le constat est que les résultats sont parfois identiques, voire ponctuellement meilleurs sous Windows 10. Windows 11 inclura un nouveau dispositif de sécurité qui semble malheureusement entraîner une perte de performances pour les utilisateurs. Les améliorations sont souvent à peine perceptibles, mais les performances globales restent malgré tout meilleures sous Windows 11.

Lire > Windows 11 améliore-t-il les performances de votre PC ?

Windows 11 – Crédit : windows

La bande-annonce de The Witcher saison 2 enfin dévoilée

Après des mois à l’attendre, le premier teaser de la saison 2 de The Witcher a enfin été dévoilé par Netflix. Comme le révèle la nouvelle affiche, la saison aura pour sous-titre « Un destin monstrueux » et racontera la suite des aventures de Gerald de Riv et de Ciri. Cette deuxième saison devrait sortir le 17 décembre 2021 sur Netflix et nous permettra de découvrir l’affrontement des Royaumes du Nord et des Royaumes du Sud et d’en savoir plus sur le mystérieux pouvoir de la princesse Cirilla.

Lire > The Witcher : la bande-annonce de la saison 2 dévoilée par Netflix !

Ciri et Gerald de Riv dans The Witcher saison 2 – Crédit : Netflix

Nos tests de la semaine

Nous avons mis en compétition le Pixel 6 Pro et l’iPhone 13 afin de découvrir lequel était le meilleur photophone. Les deux appareils nous ont conquis et ces deux smartphones excellent chacun dans différents domaines. Le rendu nocturne sous double éclairage de l’iPhone 13 Pro est impeccable alors que le mode portrait du Pixel 6 Pro nous a bluffé. L’iPhone est légèrement moins performant en plein jour mais il se débrouille mieux que le modèle de Google de nuit.

Lire > Test Google Pixel 6 Pro vs. iPhone 13 Pro : lequel choisir pour la photo ?

Pixel 6 Pro et iPhone 13 Pro – Crédit : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Le Pixel 6 est enfin là et Google propose ici un smartphone au design original et séduisant, dont le processeur Tensor est assez performant. Le nouveau smartphone de Google est certifié IP 68, propose un son de qualité, une bonne autonomie en streaming vidéo et une qualité fluide d’affichage en 90 Hz. C’est un excellent photophone et c’est l’un des rares smartphones proposés à moins de 700 € qui supporte le mode de recharge sans fil Q. On regrette l’absence de prise casque et de lecteur de cartes microSD.

Lire > Test Pixel 6 : quand Google fait rimer audace avec efficacité !

Google Pixel 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide



On a fait le point sur le catalogue de Xiaomi afin de vous guider sur le modèle de 2021 le plus adapté à vos besoins. Chez Xiaomi, les tarifs sont souvent attrayants pour des composants de dernière génération et des designs soignés. On vous présente les plus et les moins du Redmi Note 10 5G, du Mi 11i, du Redmi Note 10 Pro, du Mi 11 Lite 5G et du Poco F3. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir l’analyse de ces différents modèles afin de bien choisir votre smartphone Xiaomi.

Lire > Meilleurs smartphones Xiaomi : quel modèle choisir en 2021 ?

Crédit Xiaomi



La sélection streaming du mois de novembre 2021

Comme chaque mois, Tom’s Guide vous révèle le programme des différentes plateformes de streaming. On vous invite à jeter à œil à nos articles dédiés pour découvrir les films, séries et documentaires dont vous pourrez profiter au mois de novembre sur Amazon Prime Video, Netflix et Disney Plus.

Lire > Amazon Prime Video novembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Lire > Netflix novembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Lire > Disney+ novembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires