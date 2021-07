Elon Musk et Jack Dorsey parlent de l’avenir du bitcoin et des cryptomonnaies

Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla, et Jack Dorsey, PDG de Twitter et de Square, ont discuté du bitcoin lors de la B Word Conference mercredi dans une session en direct intitulée « Bitcoin As A Tool For Economic Empowerment. ».

Durant la conférence, Musk a notamment déclaré qu’en plus du bitcoin, il possédait aussi personnellement de l’Ethereum et, « bien sûr« , du Dogecoin, la cryptomonnaie basée sur les mèmes, lancée à l’origine comme une blague. Le PDG de Tesla s’était d’ailleurs récemment déguisé en Wario et vanté le Dogecoin « qui allait conquérir le monde ».

Elon Musk et Jack Dorsey – Crédit : B Word

Elon Musk est un acteur très important du marché des cryptomonnaies, puisque chacune de ses déclarations est capable de faire fluctuer son cours de manière importante. Ainsi, après avoir confirmé qu’il possédait du bitcoin et de l’Ethereum, le prix du bitcoin a augmenté de près de 8 % pour dépasser 32 000 dollars. De son côté, l’Ethereum a également progressé à la suite de la révélation, gagnant près de 12 %.

Musk a fait des déclarations publiques mitigées sur le bitcoin dans le passé, se disant partisan, puis annonçant que Tesla avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de BTC. Pourtant, Elon Musk avait ensuite déclaré que le constructeur automobile avait renoncé à la possibilité pour les clients de Tesla d’effectuer des achats en bitcoin, avant de revenir sur ses déclarations et préciser que Tesla acceptera de nouveau les bitcoins quand ceux-ci seront plus respectueux de l’environnement.

Quel avenir pour les cryptomonnaies ?

Jack Dorsey, PDG de Twitter, qui s’est montré plus systématiquement favorable au bitcoin dans ses déclarations publiques et son travail, a souligné la nature transformatrice du bitcoin en tant que monnaie mondiale, sans permission et native d’Internet. Il a d’ailleurs beaucoup d’espoirs pour l’avenir du bitcoin. « Mon espoir est qu’il crée la paix dans le monde ou qu’il aide à créer la paix dans le monde. » a-t-il déclaré lors de la conférence.

De son côté, Elon Musk semblait également beaucoup croire aux cryptomonnaies. « Mon espoir pour la crypto en général est qu’elle puisse améliorer l’efficacité du système d’information que nous appelons monnaie. », a déclaré Musk. « Cela conduira naturellement à un meilleur niveau de vie et à plus de pouvoir pour l’individu. ». L’année dernière, nous apprenions que le PDG de SpaceX souhaitait une économie basée sur la cryptomonnaie sur Mars.

Source : cnet