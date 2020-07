Elon Musk pense que les Tesla sont trop chères, une voiture compacte se profile à l’horizon

Attention cependant. Ce n’est pas parce que Musk dit quelque chose que cela va se produire immédiatement, ou se produire tout court. Musk a promis beaucoup de choses au cours des dernières années, dont beaucoup ne se sont pas encore réalisées. Cependant, il y a de fortes qu’à plus ou moins long terme, nous voyions effectivement le prix des voitures électriques baisser.

Crédit : Charlie Deets / Unsplash

Après avoir communiqué ses résultats du trimestre, Tesla semble vouloir tout faire pour faire baisser le prix de ses voitures. Pour cela, l’entreprise américaine va construire une nouvelle Gigafactory à Austin, au Texas. Cela va lui permettre d’augmenter le nombre de véhicules fabriqués et entraîner une économie d’échelle. Après avoir engendré des bénéfices pendant 4 trimestres consécutifs, Tesla semble vouloir investir cet argent au profit des consommateurs.

Musk a déclaré : « Il est important de rendre la voiture abordable. Ce qui me dérange le plus dans notre situation actuelle, c’est que nos voitures ne sont pas assez abordables. Nous devons y remédier ».

Vers une voiture compacte abordable ?

Interpellé par un utilisateur sur Twitter lui demandant de développer une voiture compacte car la Tesla Model Y est trop grande pour quelques villes européennes, Elon Musk a semblé intéressé par l’idée. La Gigafactory de Berlin serait l’occasion de réaliser ce projet. Depuis, il a donné plus de précisions lors de son interview avec les investisseurs.

« Ne pensez pas que nous puissions commenter notre feuille de route détaillée sur les produits au-delà de ce qui est annoncé, car je pense que nous voulons réserver cela au lancement de produits« , a-t-il déclaré, « mais il serait raisonnable de supposer que nous allons fabriquer un véhicule compact d’un certain type et probablement un véhicule de plus grande capacité d’une certaine manière. Ce sont des choses qui arriveront probablement à un moment donné. Mais je pense qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avec 3 et Y et avec Cybertruck et Semi. Il y a donc un long chemin à parcourir avec ceux-ci. Je pense que nous allons faire les choses évidentes.«

En 2018, lors d’une interview avec le youtubeur MKBHD, Elon Musk évoquait déjà la possibilité de développer une voiture à 25 000 dollars (21 350 €) à partir de 2021. Il estimait que Tesla avait besoin de vendre davantage de véhicules pour arriver à concevoir une voiture moins chère que la Tesla Model 3. Nous aurons peut être davantage d’informations lors du Battery Day, qui se déroulera le 22 septembre.

Source : insideevs