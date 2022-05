Elon Musk promet une flopée de révélations pour le Tesla AI Day #2

Tesla Bot – Crédit : Tesla

Parmi les conférences de présentation phares du célèbre constructeur, le Tesla AI Day figure désormais en bonne place. Comme son nom l’indique, cet évènement façon Keynote d’Apple fait la part belle à l’intelligence artificielle. L’année dernière, le Tesla AI Day s’était focalisé sur la conduite autonome mais aussi sur le supercalculateur Dojo. Sans oublier le fameux robot humanoïde Tesla Bot qui s’appelle désormais Tesla Optimus.

Pour cette seconde édition, qui se tiendra le 19 août prochain, Elon Musk a promis « de nombreuses mises à jour intéressantes ». Et de préciser que l’objectif sous-jacent du Tesla AI Day est de séduire les petits génies de l’IA, des logiciels et des puces afin qu’ils intègrent l’entreprise. En farfouillant un peu dans les réponses sous son tweet, on remarque que l’investisseur Dave Lee demande à Elon Musk si un « avant-goût » du Tesla Bot serait dévoilé. Et le milliardaire de lui répondre par l’affirmative !

Yes — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

Tesla : du neuf attendu au sujet de la conduite 100 % autonome

Même si l’homme d’affaire n’a pas révélé les autres sujets abordés, il est aisé de faire des suppositions crédibles. En l’occurrence, nous nous attendons à ce que Tesla dévoile les nouveaux progrès réalisés sur la conduite entièrement autonome. Dernièrement, Musk avait déclaré qu’il espérait que 1000 conducteurs utiliseraient la bêta d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, rappelons que Tesla a développé une nouvelle mouture de sa puce autonome pour l’ordinateur de bord. Il est possible que cette dernière soit présentée lors de l’AI Day. Enfin, on table également sur des révélations relatives au supercalculateur Dojo. Lors de l’événement de l’année dernière, Tesla avait dévoilé la puce Dojo. Mais il fallait encore mettre en place un cluster complet afin que le supercalculateur soit d’attaque.

Nous en aurons donc le cœur net le 19 août prochain. Des révélations inattendues pourraient également être de la partie.