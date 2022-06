Elon Musk voudrait 1 milliard d’utilisateurs sur Twitter

En vue de son rachat de Twitter, Elon Musk s’est adressé pour la première fois aux employés du réseau social lors d’une session de questions-réponses. Les employés lui auraient notamment demandé comment son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars affectera le fonctionnement de la plateforme et la modération de contenu. Ils auraient aussi évoqué le travail à distance qu’Elon Musk a vivement critiqué. En effet, le milliardaire américain a récemment annoncé que le télétravail n’est plus acceptable à Tesla.

Au cours de cette réunion, Elon Musk a également eu l’occasion de partager ses ambitions. Il espère notamment que Twitter arrive à atteindre au moins 1 milliard d’utilisateurs. Pour lui, ce serait « la définition la plus explicite de l’inclusivité ». Elon Musk a déjà confirmé à plusieurs reprises qu’il veut faire de Twitter une plateforme inclusive où règne la liberté d’expression.

Elon Musk voudrait « permettre aux gens de dire ce qu’ils veulent » sur Twitter

Actuellement, Twitter compte environ 230 millions de « twittos » au quotidien. Dépasser le milliard est donc plutôt ambitieux. Elon Musk aurait aussi prôné le laissez-faire pour la modération de contenu. « Nous devrions permettre aux gens de dire ce qu’ils veulent », aurait-il déclaré aux employés. Ces propos suggèrent une modération laxiste, mais Elon Musk n’a pas donné plus de détails sur ce qui sera interdit sur la plateforme. D’ailleurs, il n’est pas en faveur du télétravail, mais les personnes « exceptionnelles dans leur travail » pourront travailler à distance, selon lui.

De plus, Elon Musk aurait confirmé à nouveau qu’il veut « authentifier tous les humains » sur la plateforme, mais il ne prévoit pas pour autant de les obliger à utiliser leur vrai nom. Il aurait aussi déclaré qu’il veut être impliqué dans le fonctionnement de Twitter et voudrait que les employés « m’écoutent à cet égard ». Elon Musk a également profité de la réunion pour faire l’éloge des réseaux sociaux chinois WeChat et TikTok qui est aujourd’hui l’application la plus téléchargée dans le monde.

Pour le moment, le rachat de Twitter n’est pas encore finalisé. Elon Musk l’a suspendu le mois dernier en déclarant qu’il voulait en savoir plus sur le nombre de faux comptes. Finalement, Twitter a récemment décidé de lui communiquer les données sur les faux comptes afin de pouvoir terminer la procédure d’acquisition. Le réseau social à l’oiseau bleu a prévu un vote des actionnaires d’ici début août pour l’approuver.

