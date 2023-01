Emma casse le prix de sa literie pour les soldes d’hiver avec jusqu’à -50% de réduction

Vous cherchez de la literie de qualité à prix cassé ? Profitez des soldes d’hiver chez Emma et de réductions allant jusqu’à -50% !

Toutes les soldes Emma

Difficile de trouver de la bonne literie à un prix abordable de nos jours. Mais c’était sans compter sur les soldes d’hiver chez Emma ! Jusqu’au 7 février prochain (inclus), l’enseigne propose en effet des prix mini sur une large sélection de produits. Matelas, lit, coffret complet de literie, etc. Les réductions vont jusqu’à -50% sur le site d’Emma pendant quelques jours !

Matelas Hybride, Lit Select et bien d’autres produits à prix mini

Parmi toutes les offres proposées, on a trouvé une pépite sur le site d’Emma pour les soldes d’hiver : le matelas Hybride Emma disponible avec -40% de réduction !

Voir le matelas Hybride à -40% chez Emma

Primé 7 fois en Europe, le matelas Hybride est un des best-sellers de l’enseigne. Il a été acheté près d’un million de fois en Europe et propose des nuits agréables pour tous ! Grâce à ses multiples couches de mousse, il offre un confort optimal et vous permet de rester au frais en été et au chaud en hiver.

Emma propose également le lit Select avec une remise de -30%. Il se retrouve ainsi accessible pour seulement 286,30€ au lieu de 409€.

Voir le lit Select à -30% chez Emma

Equipé de 2 têtes de lit et disponibles avec 2 couleurs différentes, il vous permet de choisir parmi 6 combinaisons afin d’assortir votre lit à la décoration de votre chambre sans problème. Il est fabriqué avec des matériau solides et est garanti 5 ans afin de pouvoir vous accompagner des années sans fléchir. Elu produit de l’année 2023, il offre également une grande respirabilité pour votre matelas.

Vous cherchez plutôt des rangements ? Emma vous propose le lit Tiroir avec une remise immédiate de -25% pour les soldes d’hiver. Il est ainsi disponible pour 366,75€ au lieu de 489€.

Voir le lit Tiroir à -25% chez Emma

Grâce à son espace de rangement intégré, vous pouvez ranger toutes vos affaires dans votre lit en toute discrétion ! Il est en effet équipé de 2 tiroirs et vous pouvez demander 2 tiroirs supplémentaires. On félicite également son design intemporel qui lui permet de s’adapter à tous les intérieurs. Enfin, il est fabriqué avec un cadre en bois de hêtre et des lattes en bois de bouleau.

On vous propose finalement le coffret Emma complet avec tout ce qu’il vous faut pour bien dormir à -40%. Il est donc disponible pour seulement 1430,40€ au lieu de 2384€.

Voir le coffret à -40% chez Emma

Dans ce coffret, vous trouvez tout ce qu’il vous faut, à savoir :

Un lit Coffre Emma

Un matelas Emma Hybride

2 oreillers Diamond Degree

Un protège-matelas

Une couette

Le tout pour un prix vraiment mini ! Alors comment résister ? Pour en profiter, faites vite ! La demande est en effet très forte et les stocks sont limités.

