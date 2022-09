Emma célèbre les French Days avec jusqu’à -45% sur sa literie

Voir toutes les offres Emma

Les French Days battent leur plein chez de nombreuses enseignes jusqu’au 26 septembre prochain. Et pour l’occasion, on a trouvé un super bon plan : la literie Emma à prix mini ! Que vous cherchiez un oreiller, un matelas, un lit ou encore un sommier, vous allez trouver votre bonheur avec les French Days Emma. Parmi toutes les offres, on en a sélectionné 6 particulièrement intéressantes.

French Days Emma : des réductions jusqu’à -45% sur tous les produits

Les French Days chez Emma sont notamment le moment d’investir dans un matelas de qualité à prix réduit. Emma vous propose en effet :

-30% sur le matelas hybride Emma à 419,30€ au lieu de 599€.

-15€ sur le matelas Original Emma à 245,65€ au lieu de 289€.

Voir le matelas hybride Emma Voir le matelas Original Emma

Avec le matelas hybride Emma, vous profitez d’un matelas élu Meilleur Choix UFC Que Choisir 2021. Parmi ses avantages, on note sa respirabilité optimale qui permet des nuits chaudes en hiver et des nuits fraîches en été. De son côté, le matelas Original Emma propose un soutien parfait. Il est fabriqué dans les meilleurs ateliers français et s’adapte à toutes les positions de sommeil pour vous permettre de bouger sans gêner la personne à vos côtés.

Côté lit et sommier, Emma vous propose :

-26% sur le lit Emma Select à 317,46€ au lieu de 429€.

-21% sur le sommier Emma à 212,51€ au lieu de 269€.

Voir le lit Emma Select Voir le sommier Emma

Le lit Emma Select a été élu Produit de l’année 2022. Simple et efficace, son design s’adapte à toutes les décorations et il offre un soutien optimal pour votre matelas. Avec le sommier Emma, vous profitez de matériaux éco-responsables et d’une fabrication 100% française avec un système de doubles lattes au centre pour un soutien au top.

Vous n’avez qu’un petit budget ? Pas de problème ! Emma vous propose un oreiller à mémoire de forme avec -26% de réduction. Il est ainsi disponible pour 51,06€ au lieu de 69€. Sa technologie mémoire de forme vous permet de dormir dans une position parfaite pour votre colonne vertébrale. Si vous avez souvent des douleurs cervicales ou dorsales, cette technologie est faite pour vous.

Voir l’oreiller à mémoire de forme Emma

Pour finir notre sélection, on a bien évidemment craquer pour l’ensemble spécial French Days Emma. Disponible pour seulement 750,75€ au lieu de 1365€, soit une réduction de -45%, il contient :

Un lit Select

Un matelas Hybride

2 oreillers Diamond Degree

Un protège-matelas

Une couette

Vous profitez ainsi d’un lit complet pour un prix vraiment mini !

Voir l’ensemble spécial French Days Emma

Vous êtes intéressé par l’une de ces offres ? Rendez-vous donc chez Emma avant le 26 septembre prochain (inclus) ! Pour les indécis, l’enseigne propose même 100 nuits d’essai afin de vous permettre de vous faire un avis avant d’adopter définitivement votre nouvelle literie.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Emma.