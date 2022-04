Emprisonné pour une conférence sur la crypto, l’antagoniste de Stranger Things 4, les fausses voitures autonomes de Jurassic Park, c’est le récap’

Un hacker a été lourdement condamné pour avoir collaboré avec la Corée du Nord. Le grand méchant de la saison 4 de Stranger Things inspiré directement du jeu Donjons et Dragons. Dans les coulisses des voitures « autonomes » de Jurassic Park. C’est l’heure du récapitulatif !

Une conférence sur les cryptomonnaies lui coûte cher

Virgil Griffith a reçu sa sentence. Le hacker américain a écopé de 5 ans de prison et d’une amende de 100 000 dollars. En cause, une conférence sur les cryptomonnaies à laquelle il avait participé en Corée du Nord. À son retour au pays, il avait été arrêté par le FBI. Il était notamment suspecté d’avoir prodigué des conseils à la Corée du Nord, cette dernière cherchant à contourner les sanctions US par l’entremise de la blockchain.

Ethereum – Crédit : Kanchanara / Unsplash

Stranger Things : on connaît le grand méchant de la saison 4

La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things a enfin déboulé. Le trailer confirme que l’ambiance sera encore plus pesante qu’à l’accoutumée. Et nous permet d’avoir un aperçu du grand antagoniste de ce quatrième acte. Celui-ci se prénomme Vecna et rappellera des souvenirs aux amoureux de Donjons et Dragons. Et pour cause, il s’agit de la divinité de la magie et des secrets dans l’univers du jeu de rôle. Il a notamment la faculté de manier les peurs d’autrui. Ça promet…

Le méchant Vecna de la saison 4 de Stranger Things – Crédit : Netflix

Jurassic Park : l’anecdote croustillante derrière les « voitures autonomes »

En 1993, Jurassic Park introduisait des voitures autonomes bien avant que celles-ci se démocratisent dans la vraie vie. Des modèles basés sur le SUV Ford Explorer. Mais d’après le comédien Joseph Mazzello (Tim Murphy), un complice se trouvait dans le coffre afin de piloter le véhicule faussement « autonome » par l’entremise d’un écran. De quoi éteindre un mythe !

