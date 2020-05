En Corse, Hertz remplace 70 % de sa flotte par des SUV électriques chinois

Crédits : Aiways

Dans le cadre de son projet “Electrify Corsica”, Filippi Auto qui s’occupe de la gestion de Hertz en Corse a choisi de faire appel au constructeur chinois Aiways. Il fournira au loueur son SUV électrique U5.

Des SUV électriques pour « protéger l’une des plus belles îles de la région »

Constructeur automobile inconnu du grand public, Aiways a été fondé à Shanghai en 2017. En 2019, au salon de l’automobile de Genève, il présentait le U5, un SUV tout électrique qui a depuis commencé sa carrière commerciale en Chine. Il a depuis présenté le concept-car d’un autre SUV plus sportif, le U6 ion. Aiways est une filiale de SAIC qui possède MG et qui a récemment montré les dessins préliminaires du MG Cyberster, un très élégant roadster électrique.

Hertz a donc commandé “des centaines” d’Aiways U5 afin d’électrifier 70 % de sa flotte de véhicules de location d’ici 2022. D’après le communiqué de presse, de plus amples informations seront données en juin, dont le nombre de véhicules et espérons-le, leur date de mise en service. Le constructeur se réjouit de ce partenariat qu’il voit comme “la façon parfaite d’arriver en Europe, avec pour mission d’électrifier et de protéger l’une des plus belles îles de la région”.

Du côté de la direction de Hertz en Corse, ce sont la qualité et les performances du U5 qui ont convaincu. Il offre plus de 400 km d’autonomie (WLTP) grâce à une batterie de 63 kWh. Il dispose d’une motorisation de 183 chevaux et 350 Nm de couple. La recharge rapide permet de passer de 30 à 80 % de batterie en 27 minutes. En utilisant le chargeur embarqué et une prise classique, il faudra compter 8 heures pour passer de 20 à 100 %. Avec l’arrivée d’Aiways en Corse et bientôt de Xpeng et sa Tesla-killer en Norvège, la concurrence se renforce pour les constructeurs européens.

Source : InsideEVs