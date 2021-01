Enceinte Ultimate Ears Boom 3 à moins de 80 € chez Amazon

Chez Amazon, l’enceinte bluetooth Ultimate Ears Boom 3 bénéficie d’une excellente remise chez Amazon puisque son prix passe de 149 € à 76,61 €, soit une réduction de près de 50%.

Enceinte UE Boom 3 à 76,61€

Dernièrement nous vous avions proposé l’enceinte UE Boom 2 Lite à 59€ chez Amazon. Cette semaine c’est sa grande sœur qui est également en réduction sur le même site.

Toujours waterproof et résistante au chocs, vous pourrez emmener ce modèle partout avec vous. Le design cylindrique a été amélioré tout en restant dans l’élégance et surtout dans la robustesse. En effet, l’enceinte est particulièrement résistante aux chocs, mais aussi waterproof ce qui fait sans aucun doute sa particularité. Elle est conçue pour fonctionner dans l’eau, à noter qu’elle flotte, mais attention pas plus de 30 minutes.

Concernant le son vous ne devriez pas être déçus car l’enceinte offre un son avec une texture riche et profonde afin de rester le plus possible fidèle à votre musique. Côté batterie, elle offre une autonomie de 15 heures, vous pourrez ensuite la recharger directement via son socle de chargement Power Up.

Précisions que ce bon plan concerne uniquement le coloris noir de l’enceinte UE Boom 3.

Si vous préférez vous tourner vers un autre produit, plus performant ou qui répond mieux à vos besoins, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleures enceintes Bluetooth portables, il vous aidera certainement à prendre votre décision concernant cet achat sur Amazon.