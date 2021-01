Enceinte Logitech UE Boom 2 Lite à 59€ chez Amazon

C’est donc un très bon prix que propose Amazon concernant cette enceinte UE Boom 2 Lite puisque son tarif passe de 139 € à 59 €.

Logitech UE Boom 2 – Crédit : Logitech

L’enceinte UE Boom 2 Lite à 59 €

Cette enceinte sans fil va parfaitement s’adapter à votre mode de vie, en effet elle est particulièrement résistante puisqu’elle est étanche, et elle est à toute épreuve concernant les tâches et les chocs.

Fonctionnant via votre bluetooth, l’enceinte va diffuser un son immersif à 360 ° tout en étant capable de produire des sons explosifs très bons et ce grâce à ses basses puissantes et une fréquence minimale de 90 Hz.

Autre atout très pratique, sa batterie rechargeable avec une autonomie plutôt intéressante de 15 heures et un chargement par micro USB ultra rapide. Vous pourrez l’emmener partout avec vous, la fixer sur votre vélo, au bureau, en vacances, avec ses 20 cm elle se glisse facilement dans votre sac.

Avec l’application vous aurez accès à de nombreux fonctionnalités : écoutez votre musique préférée via Spotify, programmer votre réveil en musique, activez Amazon Alexa et bien évidemment regarder vos films avec vos paramètres audio favoris.

