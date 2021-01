Enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker avec Google Assistant : offre de lancement à 49€ chez Boulanger

L’enceinte connectée Xiaomi vient tout juste de sortir et elle est proposée à 49€ chez Boulanger.

Si l’enceinte connectée intelligente de Xiaomi est déjà disponible depuis plusieurs mois sur le marché asiatique, elle vient tout juste de faire son entrée en France. Pour son lancement vous allez pouvoir bénéficier d’une belle offre puisqu’elle est proposée au petit prix de 49 € chez Boulanger notamment, contre 59 € normalement.

Une enceinte connectée plus puissante que le Nest Mini et moins cher que le Nest

Si vous n’aviez pas encore votre assistant intelligent dans votre maison c’est le moment de découvrir l’enceinte connectée intelligente de Xiaomi. Grâce à elle, vous allez pouvoir écouter votre musique préférée, savoir quel temps il fait dehors, contrôler votre TV et bien d’autres choses via vos objets connectés domotiques de la marque et compatibles avec Google Assistant.

Afin de se fondre harmonieusement dans votre intérieur, Xiaomi a opté pour un design épuré et un style minimaliste, seul touche de couleur sur l’anneau lumineux qui réagira au son de votre voix. Pour le reste, l’enceinte est blanche et grise, entourée par une grille métallique dans les mêmes tons.

Pour pouvoir capter distinctement votre voix et obéir à vos ordres, l’enceinte est équipée de deux microphones et d’un haut parleur de 2.5 pouces afin de vous répondre clairement. Xiaomi promet un son riche, clair et détaillé. En effet si nous n’avons pas encore eu le plaisir de la tester, elle promet sur le papier d’être une bonne option pour s’équiper avec Google Assistant tout en ayant un meilleur son que la Nest Mini, le tout sans atteindre les 100€ de la Nest Audio testée récemment.

Sachez donc que chez Boulanger l’enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker est à 49€ et si vous êtes membres du club Rakuten le prix sera également le même chez eux.